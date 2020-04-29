هل يقبل صيام رمضان في العام الحالي لمن عليه قضاء من رمضان الماضي.. فيديو

قال الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية ، إن من كان عليه صيام من العام الماضى لعذر واستمر العذر به ولم يستطع صيام العام الماضى وجاء هذا العام .





وأضاف مجدى عاشور خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه اكسترا نيوز، أن صيامه صحيح ومقبول ولكن ان ترك الصيام العام الماضى بغير عذر وصام هذا العام .





وأوضح مجدى عاشور ، أن صيامه مقبول وعليه أن يستغفر الله عز وجل وينوى صيامه بعد ذلك .





وتابع : أن من لم يصم رمضان العام الماضى وصام هذا العام عليه ان ينوى الصيام فيما بعد وان يصوم هذا الشهر وله أجره عند الله .





وأكد مستشار مفتى الجمهورية، أن الأصل فى الصلاة أن تؤدى فى أوقاتها لقوله تعالى "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا".



