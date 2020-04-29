«مستثمرى المنيا»: 15% من المصانع بالمحافظة تعمل في القطاع الغذائي.. قرارات الدولة دعمتنا في مواجهة كورونا

قال علاء مرسى ، رئيس جميعة مستثمرى المنيا إن الصناعة تعيش ظروفاً طارئة نتيجة للتداعيات السلبية لانتشار وباء فيروس كورونا و يسعى المستثمرين ألا تتوقف المصانع عن العمل وتشغيلها بالحد الادنى وذلك لتوفير متطلبات الاسواق والحفاظ على استقرار الاسعار وعدم تسريح العمالة.





وأضاف مرسى، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن السلاسل الإنتاجية تأثرت بشكل كبير فالمصانع الخاصة بالمنتجات الأولية أصبحت تعمل بـ 50% من طاقتها خوفا من تراكم المنتج لديها وعدم اكتمال تصنيعه وبالتالى تؤثر على المنتج النهائى.





أشار "مرسى"، إلى هناك 7 قطاعات صناعية داخل المنطقة الصناعية بالمحافظة و تتنوع مابين كيماوية و مواد بناء بالإضافة الى صناعات تعتمد على المحاجر مثل كربونات الكالسيوم و الطفلة و البازلت و الكولين بالاضافة الصناعات الغذائية و التى تمثل نحو 15 % من اجمالى المصانع العاملة بالمنطقة.





تابع "المصانع الغذائية تعمل بكامل طاقتها الانتاجية لتوفير لتوفير السلع الاساسية للاسواق بالمحافظة، فضلا عن مد سلاسل تجارية بمحافظات اخرى".



