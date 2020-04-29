فريدة سيف النصر: أنا بخاف من الموت.. فيديو

قالت الفنانة فريدة سيف النصر ، إنها تخاف من الموت بشكل كبير، مضيفة: "بخاف من الموت لأن الواحد مش بيبقى عارف إيه اللي هيحصل".





وأضافت فريدة سيف النصر في حوارها مع إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :" أي حاجة معرفهاش بخاف منها".





وكشفت الفنانة فريدة سيف النصر، كواليس مشادة وخناقة طليقها مع الفنان وليد توفيق، قائلة:"زمان صورت فيلم بعنوان " أنغام " مع وليد توفيق".





وأضافت فريدة سيف النصر، :" في يوم كنت مروحة البيت وقابلت وليد توفيق في الشارع ونزلت أسلم عليه وظهر طليقي وحدث مشادة بينهما وتم تحرير محضر ولكن تم التصالح".





وبرنامج شيخ الحارة هو أكثر البرامج الحوارية إثارة للجدل، بسبب تطرقها لقضايا جريئة وساخنة.





يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.



