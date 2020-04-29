نادي القضاة عن تطوير المنظومة القضائية: خطوة مهمة طال انتظارها

ثمّن المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر؛ لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار عمر مروان وزير العدل؛ لاستعراض خطة تطوير المنظومة القضائية؛ مضيفًا أنها خطوة هامة طال انتظارها من الشعب المصرى بالعموم ومن قضاة مصر خاصة.





وقال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن المستشار محمد عبد المحسن أكد أن القضاء المصرى قضاءً عريق ، والقضاة المصريون - ورغم ما يلاقونه من صعاب بسبب كثرة القضايا وعدم توفير بيئة مناسبة لمنظومة الكترونية لاستخدام الأساليب الحديثة فى التقاضى - من أعظم قضاة العالم.





وأضاف "عبد المحسن" أنه وحتى يحافظ القضاء المصرى العريق على شموخه وتميزه ولتحقيق العدالة الناجزة ولكى يظل القضاة المصريون فى الريادة فإنه يتعين تطوير منظومة العدالة بشكل علمى .





وتابع: ومن هذا المنطلق وفى إطار دور نادى القضاة الأساسي فى هذا الشأن فقد إهتم مجلس إدارة نادى قضاة مصر منذ توليه بأمر هذا التطوير المنشود وشكل لجنة منذ عام 2016 من بعض رجال القضاء أصحاب الأفق المنفتح والعقليات المتطورة ويحملون الخبرات الدولية والمحلية فى مجال وضع الاستراتيجيات ، هذا وقد عكفت تلك اللجنة على مدار عامين من العمل الشاق ألمت خلالها بكل عوامل القصور والضعف ومواطن القوة فى النظام القضائي المصرى ومقارنتها بمختلف النظم القضائية العالمية وما أعد من مشاريع لتطويرها حتى إنتهت إلى وضع مشروع خطة استراتيجية لتطوير منظومة التقاضى فى مصر تضاهي وبحق خطط التطوير العالمية وترتبط بكافة محاور الخطة الاستراتيجية للدولة مصر 2030.





وقد قام نادى القضاة بعرضها على مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل ووزيرة التخطيط لتبنيها ولتصبح نقطة الانطلاق لتطوير العدالة من مفهوم استراتيجى .





واختتم النادي بيانه: واذ يؤكد نادى القضاة أنه على ثقة من أن منظومة العدالة ستشهد تطويرا ملموسا بتوجيه القيادة السياسية وفى عهد المستشار عمر مروان لما يتمتع به من فكر مستنير ولحسن اختياراته لمعاونيه ، وهو ما يتوافق مع الطفرة التى حدثت بالنيابة العامة حاليا بشهادة الجميع داخل القضاء وخارجه فى عهد النائب العام الأمر الذى سيسهم بكل تأكيد فى تعزيز الثقة فى القضاء المصرى العريق .