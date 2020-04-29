خير سلمان يجوب العالم.. تعرف على مساعدات السعودية للدول في أسبوع

تواصل المملكة العربية السعودية عطائها اللامحدود بمد يد العون للشعوب التى تأثرت بالحروب والصراعات، ولم تتوان أيضا فى تقديم الاحتياجات الضرورية للدول التى طالها فيروس كورونا رغم معاناتها.





ويستعرض "صدى البلد" المساعدات التى قدمتها المملكة خلال الأسبوع الجاري:





41 ألف سلة غذائية رمضانية فلسطين وسوريا والأردن

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، في العاصمة الأردنية عمان، عقدًا لتوريد أكثر من 41 ألف سلة غذائية، لتوزيعها على العائلات الأشد احتياجا من الأسر الأردنية والسورية والفلسطينية في شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وسيراعى تسليم السلال الغذائية للأسر المستفيدة ضمن خطط مدروسة تراعي الإجراءات التي تتخذها الحكومة الأردنية لحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 585 سلة غذائية للمحتاجين في محلية كرري بولاية الخرطوم بالسودان، استفاد منها 3,510 أفراد.

يأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 38,211 سلة غذائية في شهر رمضان المبارك بجمهورية السودان الشقيقة.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لليوم الرابع على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان، بالتعاون مع الجهات المسئولة بالحكومة الباكستانية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد - 19). حيث جرى توزيع 1,283 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها 7,698 فردًا في مناطق لاهور، وجهنق، وخانيوال، وفيصل آباد، بإقليم البنجاب.

وقام فريق المركز بتوزيع 660 سلة غذائية تزن 21 طنًا في منطقة لاهور، استفاد منها 3,960 فردًا، و 225 سلة غذائية تزن 7 أطنان في منطقة خانيوال، استفاد منها 1,350 فردًا، و 190 سلة غذائية تزن 6 أطنان بمنطقة جهنق، استفاد منها 1,140 فردًا، و 208 سلة غذائية تزن 6 أطنان في منطقة فيصل آباد، استفاد منها 1,248 فردًا.

يأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للعديد من الدول الشقيقة والصديقة ومنها مشروع توزيع وجبات إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك.

السودان وباكستان واليمن

وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأكثر احتياجًا والمتضررة من السيول في مديرية كريتر بمحافظة عدن.حيث جرى توزيع 350 سلة غذائية، تزن 25 طنًا و900 كيلو جرام، استفاد منها 175 أسرة.

يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.

الكاميرون

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجمهورية الكاميرون اليوم، برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين بمقر مركز خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة ياوندي، بحضور القائم بالأعمال في سفارة المملكة في ياوندي محمد بن طواله، والمشرف على الدعاة بالمركز الحسن هندي.

ويأتي تدشين البرنامج ضمن المشروعات التي تنفذها وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة كل عام في مختلف دول العالم، تحقيقًا لمبدأ الأخوّة والتواصل مع الجاليات المسلمة في تلك الدول وتجسيدًا لرسالة المملكة السامية في خدمة الإسلام والمسلمين وتلمس احتياجاتهم في شهر الخير والعطاء.

وتستهدف وزارة الشؤون الإسلامية من خلال البرنامج جميع أقاليم جمهورية الكاميرون، حيث سيتم توزيع أكثر من 3500 سلة غذائية على الأقليات المسلمة في جمهورية الكاميرون، وفق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة بتوجيهات ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع تأمين وتوزيع المساعدات الغذائية للمتضررين من الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وسيتم خلال المشروع توزيع 1,200 سلة غذائية، تزن 88 طنًا و800 كيلو جرام، في مديريات المكلا وغيل باوزير ومنطقة ميفع في مديرية بروم ميفع.

وأشاد محافظ حضرموت فرج سالمين البحسني بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة في مساندة أبناء حضرموت خلال هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها اليمن والعالم أجمع جراء تفشي جائحة كورونا.

كما دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع المساعدات الإيوائية في حالات الطوارئ المرحلة الثالثة للنازحين المتضررين من السيول والأمطار الغزيرة التي ضربت خيامهم في الأيام الماضية بمحافظة مأرب.

واشتملت المواد على 600 خيمة، و3,600 بطانية، و1,200 بساط، يستفيد منها 3,600 فرد.