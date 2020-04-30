منذ ثلاث سنوات.. فكرية تستغيث لإعادة صرف معاش تكافل وكرامة

اشكت السيدة فكريه لحظي فرج بخيت والمقيمة في الغنايم شرق مركز الغنايم محافظة أسيوط، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من ايقاف صرف معاش تكافل وكرامة منذ ثلاثة سنواتبداعى ان الاولاد بمدارس خاصة وهو امر منافى للحقيقة.

وتقول فى رسالتها: قمت بعمل تظلم وتقديم اورق تثبت ان اولادها بمدارس حكومية وزوجها متوفى والاولاد بمراحل التعليم المختلفه ولا يوجد مصدر دخل ثابت يمكن الاعتماد عليه فى الانفاق على الأسرة.

رقم قومى 27109022600404

وناشدت المسئولين العمل على ازالة اسباب الشكوى للتواصل مع القارئة : 01159235317 .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.