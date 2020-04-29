ويزو تشارك بمشهد لها من مسلسل «سكر زيادة» على الانستجرام

نشرت الفنانة "ويزو" مشهد لها من مسلسل "سكر زيادة " على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام .





ظهرت فيه برفقة النجمة الكبيرة نبيلة عبيد والنجمة نادية الجندي وتعتبر هذه المرّة الأولي وبعد سنوات طويلة جدًا من المُنافسة على شاشات السينما وتحقيق نجاحات كبيرة وتاريخ فني عريق.





تنجح شبكة قنوات "MBC مصر" في الجمع بين النجمتين الكبيرتين نبيلة عبيد ونادية الجندي، في رمضان، من خلال المُسلسل الكوميدي الإجتماعي "سكر زيادة".





مسلسل "سكر زيادة" تدور أحداثه في إطار كوميدي وهو أقرب للسيت كوم ويشارك فى بطولته نادية الجندى ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر، إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، وسليمان عيد.