نيو لوك لحازم إيهاب من كواليس مسلسل ونسني ..فيديو

نشر الفنان حازم ايهاب فيديو جديد له من كواليس مسلسل "ونسني" على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام .





وكتب على الفيديو معلقًا :" خلاص هسيطر من كواليس مسلسل ونسنى ".





كما تلقي الكثير من التعليقات من متابعيه وجاءت كالاتي :بحبك.. صوتك تحفة.. باروكة ناهد السباعى في مسلسل النهاية دى.









يذكر ان حازم ايهاب شارك في فيلم "العارف" وهو من بطولة الفنان أحمد عز، المقرر عرضه في العيد الصغير، فيما يشارك فى مسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان وتأليف وإخراج محمد سامى والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.





مسلسل "البرنس" إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ريم سامى، عبد الرحمن أبوزهرة وأحمد داش ورحاب الجمل وبدرية طلبة وآخرين.