فطرة الإسلام وعلاقتها بتقوية الجهاز المناعي.. فى كتاب جديد لقصور الثقافة

ضمن سلسلة الثقافة العلمية؛ صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة؛ كتاب "جهازك المناعى.. كيف يعمل على حمايتك؟"، للدكتور محمد فتحى فرج الأستاذ بكلية العلوم جامعة المنوفية.





يقول المؤلف؛ إنه من المُسلم به أن الإنسان لا يعيش فى هذا الكون بمفرده، إنما تحيط به عشرات بل آلاف من الكائنات الحية، منها النافع وأكثرها الضار ، كما تكتنف بيئته أعدادٌ لا حصر لها من المواد الكيميائية، وأنواع متباينة من السموم والملوثات التى قد تهاجمه من آن لآخر ؛ ولهذا لم يتركه الله تعالى خلوا من وسائل الدفاع التى تمكنه من حماية نفسه فى مواجهة كل أسباب المرض والإيذاء والضرر ، فمنحه جهازا دفاعيا قويا ، قادرا على تمييز ما يفيده مما يضره ، وهو مستعد دائما لمواجهة الهجمات والاعتداءات على الجسم ، سواء من خارجه أو من داخله. وهذا الجهاز يُعرف بجهاز المناعة Immune System.





ويتابع المؤلف؛ حينما يقال إن هذا الإنسان أو هذا الكائن الحىّ ـ بشكل عام ـ لديه حصانة فإنه يكون فى هذه الحالة قادرا على مقاومة العوامل الممرضة كالبكتيريا أو الفيروسات أو السموم الحيوية toxins التى تنتجها بعض هذه الكائنات الحية.

وقد تواتر فى الثقافة الشعبية العامة ـ الخاصة بأمور الصحة والمرض ـ والتى تجرى على ألسنة الناس أن "الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى"، فهى من أهم وسائل الإحساس بالسعادة ، والعزة والتماسك والقوة واللياقة فى المجتمع، وذلك لبذل قصارى الجهد والنشاط، واستثمار هذه الطاقة الحيوية فى العمل الدائب من أجل صالح الفرد والمجتمع ، وتحمُّل أعباء ذلك وتكاليفه ؛ إذ إن الإبداع والاختراع يحتاجان للصحة العقلية والبدنية ، لتوظيف مخرجاتهما فى إسعاد الإنسان والتمكين له فى الأرض.

وقد اتفقت الفطرة السليمة مع العلم الحديث فى ضرورة تجنب مجموعة من السلوكيات التى يمكن أن تضر بالإنسان وصحته فى أى مجتمع من المجتمعات، ومن أمثلة ذلك تحريم الزنا، وتجنب تناول المخدرات والمُسْكِرات التى ثبت علميا ـ فى العصر الحاضر ـ أنها تضر كثيرا بالجهاز المناعى ، بل تؤدى إلى الموت والهلاك ، فبسبب تأثير الخمور والمنشطات والمفترات يقع ما لا يقل عن 50 ٪ من حوادث المرور ، وجرائم القتل والاغتصاب ، والاعتداء على المحرمات ، بل والوقوع ضحية لكثير من الأمراض العقلية والنفسية والبدنية.





أما المَيْتة والدم المسفوح فإنهما مرتعٌ خصب للميكروبات والجراثيم ، ومصدر غنى بالملوثات التى يضر أكلهما ليس فقط بالجهاز المناعى ، ولكن بسائر أجهزة الجسم الأخرى.





وجرائم الزنا ، وسلوك اللواط المُشين والمُهين للإنسان بدنيا ونفسيا ، وجرائم الاغتصاب ، وغيرها فقد ثبت علميا أنها من أكثر الآليات والسلوكيات التى تدمر المجتمعات ، وهى أيضا من المصادر القوية للإصابة بالفيروسات الخطيرة ، وخاصة ذلك النوع المُسبب لمرض الإيدز AIDS.





ويشير الكتاب بكلمة موجزة إلى خطورة هذا المرض ، كى يتجنب شبابُنا الوقوع فريسة له. ويقينًا ، فإن الابتعاد عن كل هذه الخبائث ينأى بنا ويقِينا ويُبعِدنا عن كل ما من شأنه أن يَفُتَّ فى عَضُدِ أجهزة مناعَتِنا ، ويضعفها ، ويجعلها عُرضة للأمراض المختلفة ؛ ومن ثم يؤثر بشكل مباشر على سلامة وقوة مجتمعنا ودولتنا، وقد اشتمل القرآن الكريم على إشارات مهمة لمجموعة من النباتات والمغذيات التى ثبت علميا قدرتها على تقوية مناعة الإنسان ، وتحسين مقاومته للأمراض ، وسرعة شفائه من بعضها الآخر ، نتيجة لما تحفِل به هذه المواد من مكونات ، تُهاجم الأمراض ، وتعمل كمضادات للأكسدة ، ومِن ثمَّ تزيدُ مِن كفاءة جهاز المناعة ، كأنواع من الخضروات والفواكه المختلفة وكذا لحوم الأسماك والحيوانات البحرية الأخرى ، ومنها أيضا عسل النحل ، وغيره.





كما جاء بالقرآن الكريم آيات كثيرة تُحَرِّم تناول الخمور التى تحتوى على الكحولات ، التى ثبت علميا ـ فى العصر الحاضر ـ أنها تضر كثيرا بالجهاز المناعى وبقية أجهزة الجسم الأخرى ؛ ومن ثمَّ تجعله عُرْضة للوقوع فريسة سهلة للكثير من الأمراض وأوجه الاضطراب والخلل المختلفة.





فى الفصل الأول يقوم الدكتور محمد فتحى فرج بتقديم نبذة تاريخية موجزة حول علم المناعة مع التركيز على ذكر أسماء أهم العلماء الذين أرسوا قواعد هذا العلم ، مع ذِكر تواريخ اكتشافاتهم ، أو نشر بحوثهم المهمة فى هذا المجال.





أما الفصل الثانى فجاء تحت عنوان "جهازك المناعى يحرس جسمك" ، فيعَرَّفنا فيه بالمناعة وأهميتها بالنسبة للكائن الحى سيما الإنسان ، ثم أوردنا تجربة عملية توضح ماهيَّة المناعة ، كما ذكرنا مميزات الكائنات المُسببة للأمراض ، والعوامل والخصائص التى تجعل من كائن ما كائنا مُسبِّبا للأمراض ، كما تناولنا أهمية الجلد وضرورة بقائه صحيحا سليما معافى حتى يؤدى دوره المهم فى حماية الجسم وإكسابه مناعة ضد كثير من مسببات الأمراض المختلفة. كما تناول تأثير الأسطح المخاطية ودورها فى مقاومة مسببات الأمراض ورفع مناعة الجسم ، وغير ذلك من موضوعات تخص الجهاز المناعى.





ويتضمن الفصل الثالث التعريف بالدور الالتقامى لبعض أنواع خلايا الدم البيضاء فى مقاومة الأمراض الجرثومية. وقد تم إدراج معلومات مهمة.





وفى الفصل الرابع توضيح لماهية الاستجابة المناعية ودورها فى إنتاج الأجسام المضادة كوسيلة من وسائل إكساب الجسم مناعة وحصانة للحماية والدفاع تُعرف بالمناعة الخلطية، ويتعرض المؤلف لتوضيح آلية حدوث المناعة الخلطية ، ودور الأجسام المضادة فى إكساب الجسم مناعة ، مع وصف دقيق لتركيب الجسم المضاد.

أما الفصل الخامس فاهتم بعلاقة المناعة بالدم ومكوناته المختلفة، كما اهتم الفصل السادس بتأثير مسببات الأمراض فى استثارة الجسم لتكوين مناعة تهاجمها لتقضى على مخاطرها، وتحافظ على الجسم من الوقوع فريسة للأمراض التى تسببها، وتعرض الفصل السابع لبيان علاقة المناعة بالأمراض المعدية البكتيرية والفيروسية والطفيلية، مع التركيز على بعض الأمراض الخطيرة كالأيدز والبلهارسيا.





وتناول الفصل الثامن أهمية التغذية بالنسبة للمناعة، وفى الفصل التاسع تعريف ببعض الطرق المناعية لتشخيص بعض الأمراض ، وهى وسائل تقنية حديثة ، تفيد فى التشخيص الدقيق لبعض الأمراض كمدخل مهم للعلاج الطبى السليم. ولهذا يعتبر علم المناعة من العلوم الطبية والتطبيقية ، التى تعتمد عليها مِهَن التحاليل الطبية فى المختبرات والمعامل ، التى يتم فيها تحليل عينات تؤخذ من المرضى ، لتساعدهم فى تحديد وتشخيص الأمراض، بينما رصد الفصل العاشر مجموعة كبيرة من الأطعمة التى تعزز وتعضد من وظائف الجهاز المناعى وتقاوم الأمراض.





وقد أجاب المؤلف فى الفصل الحادى عشر عن سؤال مهم وطريف فى الوقت ذاته وهو: لماذا تكثر أمراض الحساسية فى الربيع؟ ثم تناول فى الفصل الثانى عشر المناعة ضد الذاتية ، وبمعنى آخر ماذا يحدث حينما ينقلب الجهاز المناعى ضد الجسم الذى يحتويه ، ويحاربه بوسائله التى من المفروض أن توجه إلى أعدائه ، مُركزا على بعض الأمراض الناشئة عن الخلل فى الجهاز المناعى مما يجعل الجسم يهاجم نفسه ؛ ومن ثم تنشأ بعض أوجه الخلل التى تفضى إلى أمراض بعينها تعرف بأمراض المناعة ضد الذاتية، كما تناول الفصل الثالث عشر علاقة المناعة بالإنجاب.





وقد أنهى المؤلف كتابه بفصل لخص فيه مجموعة من الوصايا التى يجب مراعتها ، والاعتبارات التى ينبغى توافرها لتنشيط الجهاز المناعى ، ومساعدته على أداء دوره ووظائفه المهمة فى حماية الجسم والدفاع عنه عند الضرورة.





الكتاب يهُم طائفة كبيرة من المتخصصين وغيرهم ، فهو ليس مهما فقط بالنسبة لأبنائنا من طلاب كليات العلوم والطب والطب البيطرى ومعاهد التمريض ، بل هو مهم أيضا لكل المشتغلين فى الحقل الطبى من الأطباء والمشتغلين بمهنة التحاليل الطبية.



