بعد أن لقي مشاهدات دولية مؤلف «النهاية» يكشف ألغازًا جديدة عن المسلسل.. فيديو

قال المؤلف عمرو سمير عاطف مؤلف مسلسل النهاية، إن المشاهدين إذا وجدوا صعوبة في تفسير الأحداث يجب عليهم مشاهدة الحلقات مرة أخرى لفهمها .





وأضاف عمرو سمير خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناة اكسترا نيوز، أن من خلال الحلقات القادمة ستتضح الأمور أكثر وستكون الأحداث واضحة للمشاهدين من خلال متابعة الممثلين.





واوضح عمرو سمير، أن رد فعل المشاهدين قوى جدا وتفاعل المشاهدين غير متوقع ولم نكن نتخيل ذلك.





وتابع: أنه يتمني نجاح المسلسل وتمني ان يكون له تواجد لانه مكتوب بشكل جيد واصبح للمسلسل اهتمام وصدى دولي وليس علي مستوى محلي وهذا غريب بالنسبة لي.



