وتحس بالفخر والعزة.. لطيفة تعلق على مسلسل الاختيار.. شاهد

علقت الفنانة التونسية لطيفة على نجاح مسلسل الإختيار الذي يقوم ببطولة أمير كرارة لتجسيد قصة العقيد الشهيد أحمد المنسي.





وغردت لطيفة عبر تويتر قائلة "‏‎#الاختيار تبكى و تفرح وتحس بالفخر والعزة والكرامة والانتماء والإحساس بقيمة كل شبر من ارض وطنك . ‎#اختيار درامى سيذكره التاريخ .شكرا لكل صناع هذا العمل الرائع . ‎#تحيا_مصر".







ويقوم الفنان أمير كرارة، بتجسيد شخصية الشهيد البطل أحمد المنسي في مسلسل "الإختيار " الذي سيتم عرضه خلال شهر رمضان ، بعد نجاح الثنائي "كرارة وميمي" في التعاون المشترك فيما بينهما خلال الفترة الماضية.





وتدور أحداث المسلسل حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏