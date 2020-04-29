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فن

وتحس بالفخر والعزة.. لطيفة تعلق على مسلسل الاختيار.. شاهد

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 02:23 ص
لطيفة
لطيفة
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مصطفى كرم

علقت الفنانة التونسية لطيفة على نجاح مسلسل الإختيار الذي يقوم ببطولة أمير كرارة لتجسيد قصة العقيد الشهيد أحمد المنسي.


وغردت لطيفة عبر تويتر قائلة "‏‎#الاختيار  تبكى و تفرح وتحس بالفخر والعزة والكرامة والانتماء والإحساس  بقيمة كل شبر من ارض وطنك . ‎#اختيار درامى سيذكره التاريخ .شكرا لكل صناع هذا العمل الرائع . ‎#تحيا_مصر".


ويقوم الفنان أمير كرارة، بتجسيد شخصية الشهيد البطل أحمد المنسي في مسلسل "الإختيار " الذي سيتم عرضه خلال شهر رمضان ، بعد نجاح الثنائي "كرارة وميمي" في التعاون المشترك فيما بينهما خلال الفترة الماضية.


وتدور أحداث المسلسل حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏

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