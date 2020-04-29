AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أمريكا تدين الحكم الذاتي في جنوب اليمن.. وتعلن تمسكها بـ اتفاق الرياض

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 02:06 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان

أدان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء، إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن الإدارة الذاتية للمناطق الخاضعة لسيطرته.

وقال بومبيو عبر حسابه الرسمي على تويتر:"أشعر ببالغ القلق إزاء إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الحكم الذاتي".

وأضاف:"سيؤدي ذلك فقط إلى تفاقم الصراع في اليمن، وتحويل الجهود عن مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتابع:"ندعو جميع الأطراف إلى إعاة الالتزام بالمسار السياسي بموجب اتفاقية الرياض".

إلى ذلك، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن وفي مقدمتهم السعودية والإمارات، ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي عبر بيانه الأخير وما ترتب عليه من تطورات للأحداث في العاصمة المؤقتة (عدن) وبعض المحافظات الجنوبية بالجمهورية اليمنية.

وأكد التحالف ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه، مشيرًا إلى الترحيب الدولي الواسع والدعم المباشر من الأمم المتحدة .

وأوضح أنه اتخذ ولا يزال خطوات عملية لتنفيذ اتفاق الرياض والذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب، وأن المسؤولية تقع على الأطراف الموقعة على الاتفاق لاتخاذ خطوات واضحة باتجاه تنفيذ بنوده في إطار مصفوفة تنفيذ الاتفاق المزمنة الموقع عليها من الطرفين.

وطالب التحالف بوقف أي نشاطات أو تحركات تصعيدية ويدعو إلى العودة لاستكمال تنفيذ الاتفاق فورًا ودون تأخير، وتغليب مصلحة الشعب اليمني على أي مصالح أخرى والعمل على تحقيق هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والتصدي للتنظيمات الإرهابية.

كما أكد التحالف استمرار دعمه للشرعية اليمنية وتنفيذ اتفاق الرياض بما فيه تشكيل حكومة الكفاءات السياسية حسب نص الاتفاق وممارسة عملها من العاصمة المؤقتة عدن، لمواجهة التحديات والإشكالات الاقتصادية والتنموية في ظل الكوارث الطبيعية من سيول وفيضانات وكذلك مخاوف انتشار جائحة كورونا وتوفير الخدمات للشعب اليمني الشقيق .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة اليمنية تعود إلى العاصمة المؤقتة عدن

الأوراق تختلط مجددا.. أزمة بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي

اليمن.. مجلس حضرموت يحذر من مؤامرة الإخوان ويبعث رسالة لـ السعودية والإمارات

التحالف العربي يدعو إلى عودة الأوضاع في اليمن لطبيعتها

تحالف دعم الشرعية يدعو إلى عودة الأوضاع في عدن إلى سابق عهدها

قرقاش: علاقتنا بالسعودية راسخة وبوصلة أمن واستقرار للمنطقة

ترشيحاتنا

بـ بنطلون لجن.. دينا الشربيني تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

3 أخطاء على السحور تزيد العطش والإرهاق خلال الصيام

تامر أمين ينفعل على الهواء.. فيديو

وزير الأوقاف يعلن موعد فتح المساجد على الهواء

أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: الـ 1000 مصاب بـ كورونا منهم 850 إصابتهم بسيطة.. أحمد موسى يكشف موعد استلام مصر قرض صندوق النقد

ياسر جلال يعلق على انتقاد برامج المقالب التي يقدمها شقيقه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة سيئة .. مخاطر تناول الحلويات على السحور

شاهد.. اشتعال حريق أثناء حلقة طبخ في برنامج شهير

شاهد.. تسريب صور BMW الفئة الخامسة 2021 فيس ليفت