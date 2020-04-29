أمريكا تدين الحكم الذاتي في جنوب اليمن.. وتعلن تمسكها بـ اتفاق الرياض





أدان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء، إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن الإدارة الذاتية للمناطق الخاضعة لسيطرته.





وقال بومبيو عبر حسابه الرسمي على تويتر:"أشعر ببالغ القلق إزاء إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الحكم الذاتي".





وأضاف:"سيؤدي ذلك فقط إلى تفاقم الصراع في اليمن، وتحويل الجهود عن مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وتابع:"ندعو جميع الأطراف إلى إعاة الالتزام بالمسار السياسي بموجب اتفاقية الرياض".





إلى ذلك، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن وفي مقدمتهم السعودية والإمارات، ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي عبر بيانه الأخير وما ترتب عليه من تطورات للأحداث في العاصمة المؤقتة (عدن) وبعض المحافظات الجنوبية بالجمهورية اليمنية.





وأكد التحالف ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه، مشيرًا إلى الترحيب الدولي الواسع والدعم المباشر من الأمم المتحدة .





وأوضح أنه اتخذ ولا يزال خطوات عملية لتنفيذ اتفاق الرياض والذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب، وأن المسؤولية تقع على الأطراف الموقعة على الاتفاق لاتخاذ خطوات واضحة باتجاه تنفيذ بنوده في إطار مصفوفة تنفيذ الاتفاق المزمنة الموقع عليها من الطرفين.





وطالب التحالف بوقف أي نشاطات أو تحركات تصعيدية ويدعو إلى العودة لاستكمال تنفيذ الاتفاق فورًا ودون تأخير، وتغليب مصلحة الشعب اليمني على أي مصالح أخرى والعمل على تحقيق هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والتصدي للتنظيمات الإرهابية.





كما أكد التحالف استمرار دعمه للشرعية اليمنية وتنفيذ اتفاق الرياض بما فيه تشكيل حكومة الكفاءات السياسية حسب نص الاتفاق وممارسة عملها من العاصمة المؤقتة عدن، لمواجهة التحديات والإشكالات الاقتصادية والتنموية في ظل الكوارث الطبيعية من سيول وفيضانات وكذلك مخاوف انتشار جائحة كورونا وتوفير الخدمات للشعب اليمني الشقيق .







