عمرو سلامة يطالب بكتابة اسم أطباء التجميل على تترات المسلسلات

كتب عمرو سلامة عبر حسابه على فيس بوك مطالبا بكتابة اسم دكتور التجميل على تترات المسلسلات، قائلا: "طب مش نبطل نهدر حقه المعنوي ونبدأ نكتب اسم دكتور التجميل في التترات".
عمرو سلامة انشغل مؤخرا بإخراج مسلسل "ما وراء الطبيعة"، الذي يقوم ببطولته أحمد أمين في دور "الدكتور رفعت اسماعيل" ورزان جمّال في دور "ماجي ماكيلوب" وآية سماحة في دور "هويدا" خطيبة "رفعت" السابقة، وسما إبراهيم في دور "رئيفة" شقيقة "رفعت إسماعيل".
"ما وراء الطبيعة" هي سلسلة روايات خيالية للكاتب المصري الراحل أحمد خالد توفيق، تدور حول ذكريات شخصية خيالية لطبيب أمراض دم مصري متقاعد اسمه "رفعت إسماعيل" عن سلسلة حوادث خارقة للطبيعة تعرض لها على مدار حياته، وكانت منصة "Netflix" العالمية قد أعلنت نهاية شهر يونيو 2019 عن بدء إنتاج مسلسل مأخوذ عنها، بالتعاون مع المخرج عمرو سلامة وماجد الأنصاري، والمنتج محمد حفظي.