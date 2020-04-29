عمرو سلامة يطالب بكتابة اسم أطباء التجميل على تترات المسلسلات

كتب عمرو سلامة عبر حسابه على فيس بوك مطالبا بكتابة اسم دكتور التجميل على تترات المسلسلات، قائلا: "طب مش نبطل نهدر حقه المعنوي ونبدأ نكتب اسم دكتور التجميل في التترات".

عمرو سلامة انشغل مؤخرا بإخراج مسلسل "ما وراء الطبيعة"، الذي يقوم ببطولته أحمد أمين في دور "الدكتور رفعت ‏اسماعيل" ورزان جمّال في دور "ماجي ماكيلوب" وآية سماحة في دور "هويدا" خطيبة "رفعت" السابقة، وسما إبراهيم في دور ‏‏"رئيفة" شقيقة "رفعت إسماعيل‏‎".‎



