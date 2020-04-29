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فن

عمرو سلامة يطالب بكتابة اسم أطباء التجميل على تترات المسلسلات

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 02:08 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
كتب  عمرو سلامة عبر حسابه على فيس بوك مطالبا بكتابة اسم دكتور التجميل على تترات المسلسلات، قائلا: "طب مش نبطل نهدر حقه المعنوي ونبدأ نكتب اسم دكتور التجميل في التترات".

 عمرو سلامة انشغل مؤخرا بإخراج مسلسل "ما وراء الطبيعة"، الذي يقوم ببطولته أحمد أمين في دور "الدكتور رفعت ‏اسماعيل" ورزان جمّال في دور "ماجي ماكيلوب" وآية سماحة في دور "هويدا" خطيبة "رفعت" السابقة، وسما إبراهيم في دور ‏‏"رئيفة" شقيقة "رفعت إسماعيل‏‎".‎

"ما وراء الطبيعة" هي سلسلة روايات خيالية للكاتب المصري الراحل أحمد خالد توفيق، تدور حول ذكريات شخصية خيالية ‏لطبيب أمراض دم مصري متقاعد اسمه "رفعت إسماعيل" عن سلسلة حوادث خارقة للطبيعة تعرض لها على مدار حياته، وكانت ‏منصة‎ "Netflix" ‎العالمية قد أعلنت نهاية شهر يونيو 2019 عن بدء إنتاج مسلسل مأخوذ عنها، بالتعاون مع المخرج عمرو سلامة ‏وماجد الأنصاري، والمنتج محمد حفظي‎.‎
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