AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الغندور يحسم الجدل حول رحيل عبدالله جمعة عن الزمالك ويطالب بـ إلغاء الدوري المصري

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 02:20 ص
الاعلامي خالد الغندور
الاعلامي خالد الغندور
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف الاعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق عن موقف النادي من بيع وإعارة عبدالله جمعة نجم الفريق.

وأكد خالد الغندور في تصريحات لبرنامج " زملكاوي" أن الزمالك لن يوافق على أي عروض لرحيل اللاعب سواء بالبيع او الإعارة مشددا على أن النادي بحاجة لدعم الفريق بعدد جديد من النجوم و ليس التفريط في نجومه.

وتابع خالد الغندور أن نادي الزمالك ناد كبير وجميع اللاعبين يرغبون في الانضمام اليه مشددا ان تصريحات مصطفي حجي نجم المغرب امس بشأن ان اللعب في الدوري المصري لا يكفي للانضمام لمنتخب المغرب غير لائقة وخاطئة.

وأضاف أن أشرف بن شرقي نجم الفريق العالم عرفه من خلال لعبه لنادي الزمالك.

أما بشأن الدوري المصري فأكد أن اتحاد الكرة يجب أن  يعلن عن إلغاء البطولة لهذا الموسم والبدء في تنظيم الموسم الجديد مشددا انه من المفترض ان لا يتم تحديد فريق فائز وآخرين هابطين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد الغندور لـ صدى البلد: أؤيد إلغاء الدوري المصري

كواليس رحيله عن الأهلي.. وحقيقة غضبه من مجلس الإدارة والخطيب.. ووجهته المقبلة .. تصريحات جريئة لـ شريف إكرامي

نجم الزمالك المعار يعود للنادي بفرمان من مرتضي منصور

أخبار الرياضة.. الأهلي يرفض عودة أزارو.. مصطفى فتحي يثير غضب جماهير ناديه بسبب كهربا.. 7 شنط وصلاح ضمن كواليس انتقال عبد الله السعيد للزمالك

خالد الغندور يهاجم حسام حسن عقب تصريحاته المسيئة لـ الزمالك

أخبار الزمالك.. النادي يرفض التفريط في لاعبيه الأجانب .. وتحذير شديد اللهجة لـ أشرف بنشرقي

ترشيحاتنا

جيجي حديد حامل في طفلها الأول من زين مالك .. تفاصيل

باب الرزق لا أحد يستطيع منعه.. رسالة غامضة من باهر المحمدي

مسلسل بـ 100 وش الحلقة 5 .. نيللي كريم تعرض على آسر ياسين العمل معها

شاهد.. اشتعال حريق أثناء حلقة طبخ في برنامج شهير

سهلة وسريعة.. وصفة سحرية للتخلص من الهالات السوداء في دقائق

نيويورك بوست: هذا الرجل قد يخلف كيم جونغ أون في رئاسة كوريا الشمالية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم خيالي.. جينيسيس GT70 كوبيه تظهر بالشكل التخيلي.. فيديو وصور

أين دفنت أمنا حواء؟.. شاهد قبرها من الداخل

صحية في الصيام .. 6 فواكه أكثر من تناولها في السحور