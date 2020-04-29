الغندور يحسم الجدل حول رحيل عبدالله جمعة عن الزمالك ويطالب بـ إلغاء الدوري المصري

كشف الاعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق عن موقف النادي من بيع وإعارة عبدالله جمعة نجم الفريق.





وأكد خالد الغندور في تصريحات لبرنامج " زملكاوي" أن الزمالك لن يوافق على أي عروض لرحيل اللاعب سواء بالبيع او الإعارة مشددا على أن النادي بحاجة لدعم الفريق بعدد جديد من النجوم و ليس التفريط في نجومه.





وتابع خالد الغندور أن نادي الزمالك ناد كبير وجميع اللاعبين يرغبون في الانضمام اليه مشددا ان تصريحات مصطفي حجي نجم المغرب امس بشأن ان اللعب في الدوري المصري لا يكفي للانضمام لمنتخب المغرب غير لائقة وخاطئة.





وأضاف أن أشرف بن شرقي نجم الفريق العالم عرفه من خلال لعبه لنادي الزمالك.





أما بشأن الدوري المصري فأكد أن اتحاد الكرة يجب أن يعلن عن إلغاء البطولة لهذا الموسم والبدء في تنظيم الموسم الجديد مشددا انه من المفترض ان لا يتم تحديد فريق فائز وآخرين هابطين.