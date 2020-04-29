حواديت مصرية.. برنامج معتز الدمرداش على إذاعة الشرق الأوسط في رمضان

يقدم الإعلامي معتز الدمرداش برنامج "حواديت مصرية" على إذاعة الشرق الأوسط في الساعة الثالثة وعشر دقائق عصرًا، برعاية شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر.





برنامج حواديت مصرية، الذي قامت شركة فيجين ميديا بإنتاجه، يعيد قراءة بعضًا من القصص الإنسانية المشرفة في التاريخ المصري الحديث، عبر مواقف مؤثرة من تاريخ مصريين عظماء.. منهم الزعماء والرواد في مختلف المجالات.





من بين القصص التي يقدمها البرنامج.. قصة جمع أم كلثوم لثلاثة ملايين دولار من حفلاتها لدعم المجهود الحربي بعد النكسة كذلك قصة القس "سيرجيوس" خطيب ثورة 1919 الذي قام بالخطابة من منبر الأزهر لتوحيد صفوف المسلمين والمسيحيين ضد الاحتلال.. وأيضًا قصة حياة الشاعر السكندري بيرم التونسي.. والزعيم سعد زغلول.. ورائد الاقتصاد الوطني طلعت حرب.





بالإضافة إلى قصص أخرى لشخصيات تاريخية مثل بطل الثورة العرابية الشهيد محمد عبيد الذي كتب عنه فؤاد حداد واحدة من أهم قصائده، والبدوية فرحانة السيناوية التي منحها الرئيس السادات وسام الاستحقاق تقديرًا لجهودها في دعم القوات المسلحة.. وقصة اللواء باقي زكي الذي استلهم تجربة السد العالي في تحطيم خط بارليف بإستخدام خراطيم المياه وغيرهم من الشخصيات الوطنية.





يقدم البرنامج الذي يستمر خمس دقائق يوميًا على إذاعة الشرق الأوسط قصص بعض رجال الأعمال الوطنيين من أمثال سيد جلال الذي بنى مستشفي خيري وألغى البغاء في مصر، وفرغلي باشا ملك القطن.. وأبو رجيلة إمبراطور الأتوبيسات.





ومن أهم الشخصيات التي يقدمها برنامج حواديت مصرية قصص التفوق والنبوغ للعلماء والأطباء المصريين من أمثال عالمة الذرة سميرة موسى، ودكتور مجدي يعقوب، ودكتور أحمد زويل بالإضافة إلى الكاتبة والأديبة نبوية موسى التي مهدت الطريق لتعليم المرأة في مصر.





برنامج (حواديت مصرية) برعاية شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر.. ومن إنتاج شركة فيجين ميديا يذاع يوميًا في رمضان على إذاعة الشرق الأوسط في الثالثة وعشر دقائق عصرًا.



