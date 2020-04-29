بتصميمات أنيقة.. محمود غالي يوضح مشاركاته في الأعمال الدرامية

أعرب مصمم الأزياء المصري محمود غالي عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية عن تصميماته التي شارك بها في بعض إطلالات نجمات الفن فى دراما رمضان 2020.





وكشف محمود غالي في تصريحات صحفية، عن أسماء الأعمال التى شارك بها بتصميماته، وكان أبرزها مسلسل "ليالينا 80، لما كنا صغيرين، اتنين في الصندوق"، بالإضافة إلى بعض العباءات المزينة ببعض الشيفون المطرز والتل لتتماشى مع أجواء شهر رمضان المبارك لتألقت بها الفنانة فيفي عبده فى برنامجها الجديد" خلي بالك من فيفي" .



وأكمل محمود غالي، قائلا: " كنت حريص على ممارسة العمل فى ظل تفشي فيروس كورونا عشان الناس اللى شغاله عند بيتوتها متتخربش".



أكد مصمم الأزياء أن أعتماده على البساطة في تصميماته تجذب صاحبات الذوق الرفيع و تتواكب مع أحدث صيحات الموضة العالمية بتوقيع مصري.



وأضاف "غالي" أنه يعتمد في تصميماته على الخامات المصرية لتشجيع المنتج المصري، معتمدا على أفخم أنواع الأقمشة من التل والشيفون والحرير والنيون وغيرها، ذات الألوان البراقة المبهجة ، حتى تتماشى مع أغلب المناسبات والإحتفالات الأوبن أير.

