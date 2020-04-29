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مرأة

بتصميمات أنيقة.. محمود غالي يوضح مشاركاته في الأعمال الدرامية

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 02:27 ص
محمود غالي يكشف عن
محمود غالي يكشف عن الأعمال الدرامية المشارك فيها
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آية التيجي
أعرب مصمم الأزياء المصري محمود غالي عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية عن تصميماته التي شارك بها في  بعض إطلالات نجمات الفن فى دراما رمضان 2020.

وكشف محمود غالي في تصريحات صحفية، عن أسماء الأعمال التى شارك بها بتصميماته، وكان  أبرزها مسلسل "ليالينا 80، لما كنا صغيرين، اتنين في الصندوق"، بالإضافة إلى بعض العباءات المزينة ببعض الشيفون المطرز والتل لتتماشى مع أجواء شهر رمضان المبارك لتألقت بها الفنانة فيفي عبده فى برنامجها الجديد" خلي بالك من فيفي" .

وأكمل محمود غالي، قائلا: " كنت حريص على ممارسة العمل فى ظل تفشي فيروس كورونا عشان الناس اللى شغاله عند بيتوتها متتخربش".

أكد مصمم الأزياء أن أعتماده على البساطة في تصميماته تجذب صاحبات الذوق الرفيع و تتواكب مع أحدث صيحات الموضة العالمية بتوقيع مصري.

وأضاف "غالي" أنه يعتمد في تصميماته على الخامات المصرية لتشجيع المنتج المصري،  معتمدا على أفخم أنواع الأقمشة من التل والشيفون والحرير والنيون وغيرها، ذات الألوان البراقة المبهجة ، حتى تتماشى مع أغلب المناسبات والإحتفالات الأوبن أير.

والجدير بالذكر أنه استطاع محمود غالي أن يجمع بين البساطة والأناقة، أثناء  تصميمه لفستان زفاف منة فضالي، التى تألقت به في إحدي مشاهد مسلسل "لما كنا صغيرين"، الصمم من التل الأبيض، والذي اتسم التصميم بالرقي لكي يناسب جميع المناسبات الزفاف وعقد القران والخطوبة بألوان المختلفة، بالإضافة إلي الفستان الأخضر المصمم من قماش النيون للفنانة نسرين أمين.
مصمم الأزياء المصري محمود غالي مصمم الأزياء المصري محمود غالي
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