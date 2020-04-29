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منوعات

التحقيق في مقتل رجل قتل ببريطانيا ثاني أيام رمضان.. تفاصيل

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 05:50 ص
القتيل بالجيت سينج
القتيل بالجيت سينج
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أماني إبراهيم
بدأت الشرطة البريطانية، التحقيق في قضية مقتل رجل ثلاثيني تم العثور عليه متوفيا "خنقًا" في أحد الشوارع في مطلع الأسبوع الجاري.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية تم العثور على (بالجيت سينج) من هايز، ميتا بالقرب من المحطة في بلدة غرب لندن قبل الساعة 11 مساء السبت الماضي، الموافق أول يوم رمضان في المملكة المتحدة.

وتقول الشرطة إنه تعرض لـ الضرب الوحشي حتى الموت، ويعتقد أنه شارك في جدال مع 2 آخرين قبل وفاته، ما تسبب في خوض نقاش حاد معهم أودى بحياته.

وتم الإعلان عن وفاة سينج يوم السبت وحضرت الشرطة وعربة الإسعاف كمحاولة لإنقاذه، ولكنه كان قد مات.

وأوضح تقرير تشريح الجثة أن سبب الوفاة كان ضغط على الرقبة، وما زال مرتكب الجريمة مجهولا.
التحقيق في مقتل رجل قتل ببريطانيا ثاني أيام رمضان.. تفاصيل
التحقيق في مقتل رجل قتل ببريطانيا ثاني أيام رمضان.. تفاصيل
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