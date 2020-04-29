الاختيار يكشف قذارة الجماعة الإرهابية.. وحقوقيون: وثَّق جرائمهم وتاريخهم الأسود.. وأعاد الوعي الوطني للشعب

أيمن نصري: الأعمال الدرامية استطاعت توثيق جرائم الإخوان وما فعلوه قبل 30 يونيو

داليا زيادة: الدراما المصرية نجحت في حفظ التاريخ الأسود للإخوان

عمرو فاروق : مسلسل الاختيار صنع حالة من الوعي والروح الوطنية للمواطن

استطاع مسلسل الاختيار أن ينقل صورة حية لجميع جرائم الإخوان، و كشف جميع الأعمال الارهابية والشيطانية لهم التى أصابها الهوس والجنون بمجرد الإعلان عن هذا المسلسل الذى يجسد شخصية الشهيد الصقر البطل العقيد أركان حرب أحمد المنسى.

وفي هذا السياق قال الحقوقي أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن الأعمال الدرامية التي تسلط الضوء على الوضع السياسي أثناء فترة حكم جماعة الإخوان هى توثيق مهم وتاريخي يستمر لفترات زمنية طويلة يوضح فيه الجرائم التي ارتكبتها الجماعة في حق الشعب المصري، مشيرًا إلى أنه يعتبر عملا فنيا إرشاديا يوضح حقيقة ما حدث في ٣٠ يونيو للأجيال القادمة وتوثيق لهذه الأحداث حتى لا تطمس الحقيقة ويتم تزييف الأحداث من خلال بعض الأعمال الدرامية الكاذبة الهدف منها تبييض وجه الجماعة منها بتقديم صورة كاذبة عن هذه الفترة المهمة في تاريخ مصر الحديث.

وأكد نصري أن مصر دولة محورية ومحط أنظار العالم خاصة بعد ٣٠ يونيو، كما أنه تأتي أهمية مثل هذه الأعمال الدرامية والتي تحظى باهتمام وسائل الإعلام الغربية يوضح من خلالها الصورة المغلوطة التي تحاول وسائل الإعلام الإخوانية تصديرها للغرب، حيث إنها توضح بشكل كبير فكر جماعة الإخوان وما يمكن أن يمثل هذا الفكر من خطورة على أمن وسلامة دول الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال وهذا الخطر يتمثل في الإسلام السياسي وتأسيس دولة دينية وهو ما يتنافى بشكل كبير مع مبادئ الدولة الديمقراطية.

وأضاف نصري، أن مثل هذه الأعمال تحدث حالة من الغضب داخل جماعة الإخوان لما تحمله من مصداقية ورصد واقعي وسليم لحجم الأخطاء التي ارتكبت في هذه الفترة وهو ما يجعل الجماعة تتحرك من خلال وسائل الإعلام الإخوانية التي تبث من تركيا ووسائل التواصل الاجتماعي واللجان الإلكترونية والهجوم على صناع العمل الدرامي بهدف تشويه الصورة وهو ما يواجه بوعي كبير من رواد التواصل الاجتماعي والذي أصبحوا على وعي كبير بآلية عمل هذه اللجان والهدف من عملها وبالتالي تأثيرها السلبي أصبح ضعيفا.

وأوضح أن الإشادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمثل هذه النوعية من الأعمال تتحول إلى موقف حازم ضد الإرهاب الذي تمارسه الجماعات المتطرفة وهو ما يعكس وعي الشعب المصري وتقديره لحجم التضحيات التي يقدمها رجال الجيش والشرطة لمواجهة العمليات الإرهابية.

ومن جانبها أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أن الدراما نجحت في حفظ التاريخ الأسود للإخوان وأعطت لنا وسيلة نستطيع استخدامها بسهولة لنخبر الأجيال التالية بما مر به جيلنا وبحقيقة هذه الجماعة الإرهابية وكيف تمكنت من مصر ساعة غفلة.

وأضافت داليا زيادة في تصريح لـ"صدى البلد" أن حالة الارتباك الحادثة بين عناصر الإخوان الآن سواء في العالم الحقيقي أو العالم الافتراضي على الإنترنت، هي أكبر دليل عن مدى الألم الذي يمرون به وهم يشاهدون حقارتهم توثق في عمل درامي يشاهده ملايين، وبالطبع اللجان الإلكترونية حاولت الأيام الماضية مهاجمة مسلسل الاختيار ومحاولة التقليل من أهمية القصة التي يتناولها المسلسل.

وأوضحت داليا زيادة، أنه عندما فشلت حجتهم ولم يجدوا استجابة شرعوا في نغمة أجر الممثلين مقابل أجور الأبطال الحقيقيين الذين يجسدون قصصهم، وعندما فشلت هذه الحجة أيضا خرجوا بالأمس بهاشتاجاتهم السياسية القديمة التي تطالب بإسقاط الدولة وما شابه، وتلقاها الناس على السوشيال ميديا بكثير من التهكم والسخرية مؤكدة أنهم سيستمرون في ذلك، وكل هذا دليل على شعورهم بالألم من جراء.

كشف الباحث في شؤون تيارات الإسلام السياسي، عمرو فاروق، أن الرواية الدرامية والسينما يمثلان أحد محاور التأثير في العقل الجمعي للمجتمع، وبناء شخصيته.

وأوضح فاروق في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن مسلسل "الاختيار" وفيلم "الممر"، صنعا حالة من الوعي والروح الوطنية لدى المواطن لا يمكن خلقها وترسيخها من خلال وسائل الإعلام المعتاد، في ظل مكينة اخوانية تعمل ليلًا ونهارًا لاسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها عن طريق أساليب علمية ممنهجة تصدر أمام الرأي العام على انها عشوائية.

وأشار فاروق إلى أن الدولة المصرية في حاجة إلى استكمل مشروع بناء الروح الوطنية، وفضح مخطط تيارات الاسلام السياسي وتاريخها في العنف والإرهاب على مدار سنوت طوال، وذلك من خلال توظيف واستخدام الفن بوسائله المتنوعة في الحفاظ على مستقبل وحاضر ابنائها من خطر جماعات العنف والإرهاب وطريقتهم في تزوير التاريخ ونشر الأكاذيب مثلما فعلوا من قبل ومازالوا يفعلون.

وأضاف فاروق، أنه في إطار حروب الجيل الرابع والخامس تستخدم السينما والدراما كمنصات للقوة النعمة التي يتم من خلالها غزو العقول والتأثير في الفكر والوجدان، من قبل الدول المعادية مثل تركيا التي استخدمت الدراما لترسيخ اكاذيب خاصة بالإمبراطورية العثمانية.

وأكد فاروق ان الإخوان وحلفائها استخدموا منصات متعددة لبث الأكاذيب والشائعات وتزوير التاريخ وصناعة ما يسمى بالإرهاب الفكري بهدف استقطاب الأجيال الجديدة فكريًا من خلال الرواية الدرامية التي يتم تحويلها إلى اسكتشات فنية أو مسرحيات أو أفلام فنية أو وثائقية، بالإضافة لإطلاقها عددا من الأفلام القصيرة التي تعمدت تشويه النظام السياسي المصري داخليًا وخارجيًا، لما للدراما من تأثير واضح في تغيير المفاهيم عن طريق التلقين السمعي والبصري معًا.