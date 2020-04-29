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فن

الحلقة 6 من مسلسل الفتوة.. أحمد خليل يطلب من ياسر جلال حل مشاكل أهل الحارة

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 04:20 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
شهدت أحداث الحلقة 6 من مسلسل "الفتوة " للنجم ياسر جلال تطورت أبرزها شقيقة حسن الحبالي "زينب" تعترف لزوجها بذهابه لأهلها وأنها لها أموال لديهم، فيطلب منها "فضل" محمود حافظ أن تذهب وتأتى بتلك الأموال من نصيبها في ورث أبيها.

ويجتمع المعلم "صابر" أحمد خليل بأهالي الجمالية ويعدهم بالقبض على الملثم الذى يظهر مرة أخرى ليرد مظالم المظلومين.

ويستخدم الفتونة في أخذ الحقوق ويساعده "حنوقة"، ويوبخ رياض الخولى ابنه على ما فعله لكنه يجد الملثم ياسر جلال قد قام بأخذ حقه منه ومن رجاله. 

أيضا يتوجه حسن الجبالي لمنزل المعلم صابر ويطرق بابه فتفتح له مي عمر "ليل"، وتراه ونظر له محدقة بعينيه ولكن يدخل الجبالي مع أحمد خليل ويتحدثا سويا حول أحوال حي الجمالية وعن ذكرياته مع والده أحمد الجبالي، ويطلب منه ياسر جلال أن ينزل بنفسه للشارع ليعرف أحوال الناس ككبير للفتوات ليرد مظالم.

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة.
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