محمد صلاح يتابع مسلسل رجالة البيت لـ أحمد فهمي وأكرم حسني.. شاهد

شارك محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، فيديو عبر خاصية استوري، بإنستجرام، في أثناء مشاهدته لمسلسل "رجالة البيت" للفنان احمد فهمي.

وظهر محمد صلاح متفاعلا مع المسلسل الكوميدي "رجالة البيت" لـ احمد فهمي واكرم حسني خلال تواجده بالحجر المنزلي بإنجلترا بعد توقف الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويعرض حاليا، للنجم أحمد فهمي، مسلسل رجالة البيت على قناة أون الساعة 7:45 مساءً وعلى اون دراما الساعة 9 مساءً، وعلى قناة سي بي 6 ونصف مساء، وعلى سي بي سي دراما الساعة 12 منتصف الليل.

وتدور أحداث مسلسل "رجالة البيت" تدور فى حلقات منفصلة متصلة تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى إضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور رئيسى فى الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف جار الاستقرار على اسمائهم وسيكون اختيارهم على حسب وجود مواقف كوميدية تناسبهم.

يذكر أن قدم أحمد فهمي، في موسم رمضان الماضي 2019 مسلسل "الواد سيد الشحات"، وشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" وعدد من ضيوف الشرف، أما اكرم حسنى فغاب عن الدراما فى رمضان الماضى بعدما قدم احدث أعماله مسلسل "الوصية"