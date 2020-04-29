حكايات رمضانية.. دموع في ياوندي.. عمرو زكي يروي تفاصيل ليلة بكت فيها الكاميرون بأكملها

"حكايات رمضانية" هي سلسلة يقدمها موقع "صدى البلد" يستعرض فيها أبرز الإنجازات المصرية، وأصعب المواقف الكروية، خلال شهر رمضان المبارك.





حكاية اليوم تدور حول مباراة مصر والكاميرون في ياوندي بالكاميرون، ضمن ختام الجولة السادسة والأخيرة، من تصفيات كأس العالم 2006.





منتخب الكاميرون كان يحتاج للفوز علينا بأي نتيجة، بغض النظر عن نتيجة كوت ديفوار والسودان، لكن تعثر الكاميرون، مع فوز ساحل العاج، سيمنح كوت ديفوار بطاقة العبور.





عمرو زكي يروي لـ "صدى البلد"، تفاصيل الليلة الحزينة التي عاشتها الكاميرون ما بين صدمة وانهيار وبكاء بعد حلم التأهل إلى المونديال.





قال عمرو زكي: "منتخب مصر كان قد فقد رسميا فرصة الصعود إلى كأس العالم قبل خوض الجولة السادسة، حسابيا مباراتنا أمام الكاميرون ليست لها فائدة، لكننا أرادنها مباراة للتاريخ، لم نستلسم ولعبنا بشرف".





وأضاف: "يوم المباراة كان صعبا للغاية من حيث الأجواء المحيطة والطقس، خاصة أننا في شهر رمضان، حقيقة اضطر معظمنا إلى الإفطار، من أجل القدرة على لعب اللقاء، الملعب كان مليئا بالجماهير في هذا اليوم، منذ الصباح، بلد بأكلمها تستعد للاحتفال بحلم التأهل إلى نهائيات كأس العالم، ولكننا كان لنا رأي آخر".





وتابع: " المباراة لم تسر في البداية بالشكل الذي أرادناه، ونجح منتخب الكاميرون في إنهاء الشوط الأول متقدما بهدف نظيف، وأصبح يتبقى له 45 دقيقة فقط على تحقيق حلم التأهل إلى مونديال 2006".





واستطرد: "دخلنا الشوط الثاني وكانت لنا رغبة قوية في الخروج من اللقاء بنتيجة إيجابية، لكن الأمور كانت تسير في صالح الكاميرون، وبدأ الجميع يظن أن الأسود حسموا بطاقة الصعود".





وواصل: "قبل حوالي 10 دقائق من نهاية المبارة، نجحنا في إدراك هدف التعادل عن طريق محمد شوقي من ضربة رأسية داخل منطقة الجزاء، وسط ذهول لاعبوا منتخب الكاميرون وجماهيره، الذي اعتقدوا أنهم ضمنوا الصعود".





وقال: "واصل منتخب الكاميرون ضغطه الرهيب علينا في الدقائق الأخيرة أملا في إحراز هدف الصعود، وبالفعل حصلوا على ركلة جزاء في الدقيقة 95 تقريبا، وقبل نهاية المباراة بثوانٍ معدودة، و تقدم بيرومي لاعب منتخب الكاميرون لتنفيذ ركلة الجزاء لترتطم بالقائم الأيسر لـ عصام الحضرى وتتخرج إلى ركلة مرمى".





وأضاف: "ظهرت الصدمة والحسرة والدموع على لاعبي منتخب الكاميرون وجميع الجماهير الحاضرة، عقب نهاية المباراة التي تسبب في حزن جماهير وبكاء جماهير الكاميرون في هذه الليلة، بسبب ضياع حلم التأهل بعد التعادل معنا وفوز منتخب كوت ديفوار على السودان".





واختتم: "صراحة مباراة الكاميرون كانت واحدة من أفضل المباريات التي لعبتها في شهر رمضان خلال مسيرتي، هذا اللقاء التاريخي لا يمكن أن أنساه أبدا، هذا اللقاء أيضا كان سببا في بقاء استمرار حسن شحاتة مديرا فنيا لمنتخب مصر، وكتابة التاريخ بعد ذلك مع الفراعنة".



