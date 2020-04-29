الجمعية المصرية ترفض اعتذار قناة النهار عن الإساءة لذوي الإعاقة

أعربت الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد -ADVANCE- بصفتها جمعية أولياء أمور، عن استيائها من شكل وطريقة الاعتذار الذي قدّمه الإعلامي تامر أمين على قناة النهار، نيابة عن القناة، عما بدر من مقدمي برنامجي "المهزراتية" و"البروفة" وإساءتهم للأشخاص ذوي الإعاقة في الحلقات الأولى من كل برنامج واستخدامهم كمادة للسخرية.

وقالت الجمعية، في بيان، إن ما ذكره تامر أمين في اعتذاره عن القناة مرفوض شكلا وموضوعا، لأنه يؤكد أننا أمام إعلام غير مسؤول بتنصله من المسئولية وتحميلها إلى الشركات المنتجة للبرامج، رغم كون القناة شريك في الإنتاج، والمسوؤلة قانونيا على كل ما يبث من خلالها بموجب تعاقدها.

وتطالب الجمعية أن يكون الاعتذار عمليًا؛ بقيام القناة بتخصيص مساحة زمنية في برامجها لعرض مواد عن الإعاقات المختلفة، وطرق التعامل مع كل إعاقة، وإبراز إنجازات المتفوقين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا تبني قضاياهم الحقوقية والتنموية كأعضاء متساوين في المجتمع.

وقال بيان الجمعية، إن ما تقوم به بعض وسائل الإعلام ومنها قناة "النهار" ينسف الجهود التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه من حيث اهتمامه بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتخصيص عام 2018 لهم، وخروج قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للنور ولائحته التنفيذية في نفس العام.

وطالبت الجمعية من الهيئة الوطنية للإعلام، التدخل؛ لوقف الأعمال التي تسيء للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام والحد من السخرية التي يتعرضون لها في الأعمال الفنية والدرامية، وأن تقوم بدورها الرقابي والهيمنة على المواد الإعلامية التي تذاع بحيث لا تخالف ما ورد في قانون رقم 10 لعام 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.