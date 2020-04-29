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رياضة

الحقيقة الكاملة في ملف الصراع الرباعي بالنادي الأهلي

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 07:02 ص
شعار الاهلي
شعار الاهلي
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عبدالحكيم أبوعلم

أكدت إدارة النادي الأهلي أنها تعمل علي «قدم وساق» لشراء بطاقة رمضان صبحي بشكل نهائي من هيدرسفيلد الإنجليزي؛ بعد أن تمت إعارته علي فترتين لمدة عام ونصف العام.

ويدور حاليًا في الغرف المغلقة صراع رباعي بين "الأهلي، وهيدرسفيلد، وبيراميدز، واللاعب ذاته (رمضان صبحي)"، لتكون هي قضية شائكة.

وقبل البداية، فان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر قدم تقريره الكامل للجنة التخطيط والذي تضمن ضرورة الإبقاء علي رمضان صبحي أو توفير بديل علي نفس الدرجة من القوة والمهارة والحماس، بجانب أن محمود الخطيب رئيس النادي نفسه يرغب بشدة في بقاء رمضان.


موقف الأهلي:

الأهلي يدير الملف بشكل احترافي، فقد عقد جلسة مع اللاعب ذاته في حضور مدير أعماله نادر شوقي، وأكد خلالها محمود الخطيب أنه يرغب في الإبقاء عليه والتعاقد معه بصورة نهائية.

 

موقف بيراميدز

نادي بيراميدز يدير حاليًا منظومة يسعي من خلالها لدعم فريقه بلاعبين اصحاب خبرات مثل أحمد فتحي الذي تم التعاقد معه لمدة ثلاث سنوات بجانب الإبقاء علي عبدالله السعيد وعمر جابر وايريك تراوري بجانب الاقتراب من ضم وحش حراس المرمي شريف إكرامي لذلك يفكر جديًا في التفاوض مع رمضان صبحي .

مصادر خاصة كشفت عن أن هناك تفاوض فعلي جري مع اللاعب خاصة أن مسئولي بيراميدز يرون ان مبلغًا سيتم دفعه في رمضان، لن يساوي القيمة الفنية للاعب صغير السن، الذي يملك كل مقومات النجاح المستقبلي ومن الممكن أن يتلقي عروضا بأرقام ضعف ما سيتم دفعه لهيدرسفيلد الإنجليزي .

 

موقف هيدرسفيلد

نادي هيدرسفليد قرر تاجيل أي مفاوضات حاليًا بشأن اللاعب بسبب توقف النشاط الرياضي وجمود كل العمليات التعاقدية في أوروبا، خاصة أنهم يرون رمضان صبحي هو الورقة الرابحة لهم هذا الموسم، وتحدث مسئولو هيدرسفيلد مع اللاعب في ذلك لأن التفاوض في التوقيت الحالي يجعل الصراع مقتصرًا بين الأندية المصرية فقط.

 

رمضان صبحي وكلمة الحسم

رغم أنه لاعب كرة وفي بداية حياته ومن حقه التفكير في الأرقام التي تلقاها والتي وصلت إلي 25 مليون جنيه في الموسم ، لكن رمضان صبحي يضع الأهلي في مقدمة أولوياته محليًا ولا يفكر حتي تلك اللحظة في اللعب لغيره ولكن طموحه الأساسي هو العودة لأوروبا والتي ري فيها حلمه الذي صدمته كورونا بتأجيل أولمبياد طوكيو والتي كان يعول عليها كثيرًا «رمضونا» في تلقي عرضاً كبيراً يناسب إمكانياته.

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