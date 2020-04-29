لصحة قلبك.. مشروب خارق تناولي كوبًا منه يوميًا



يعد شرب ماء الليمون طريقة رائعة لتحسين عمل الجهاز الهضمي والتخلص من الفضلات فى الأمعاء ومحاربة سموم الكبد .







وفقا لموقع برايت سايد يساعد البكتين الموجود في الليمون على التخلص من فضلات الأمعاء كما تحتوى قشور الليمون على الليسيثين وبعض الزيوت التى تخلص الجسم من السموم للعمل بشكل أكثر فعالية.





إليك مشروبًا بسيطًا ولكنه فعال يمكنك صنعه في المنزل:





1 ثمرة ليمون كاملة

½ كوب ماء

ملعقة صغيرة قرفة

1 كبسولة من فيتامين E

1 ملعقة من الزنجبيل الطازج





طريقة تحضير المشروب ..



