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أخبار العالم

ارتفاع جديد في المعدل.. أمريكا تسجل 2200 وفاة جديدة بـ كورونا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:57 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا جديدًا في أعداد وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة.

وقالت الجامعة إن حصيلة وفيات كورونا اليومية عاودت الارتفاع مجددا، حيث سجلت 2200 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وكانت الجامعة أعلنت في وقت سابق من اليوم أن عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز عدد القتلى الأمريكيين في حرب فيتنام.

وبلغ عدد قتلى الولايات المتحدة الأمريكية في حرب فيتنام ما بين عامي 1955 و1975، 58,220 شخصًا.

وكانت الجامعة قد ذكرت في وقت سابق من مساء الثلاثاء أن الولايات المتحدة سجلت  2045 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووصل بذلك إجمالي وفيات كورونا في الولايات المتحدة إلى 58.515 شخصا.

فيما تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة عتبة المليون شخص، لتواصل تربعها على قائمة أكثر الدول تضررا من وباء كورونا في العالم، على صعيد كل من الإصابات والوفيات.
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