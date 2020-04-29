عندما يصبح ملك بريطانيا.. مزايا لن يتمتع بها الأمير ويليام

يستعد الأمير ويليام ليصبح ملك بريطانيا خلفا لوالده الذي سيتولى منصب الملك في غضون عدة أشهر خلفا للملكة إليزابيث الثانية، وبعد أن يصبح الأمير ويليام الملك سيؤدي مهاما جديدة وسيتوقف عن أداء مهام أخرى اعتاد تقديمها وهو دوق.





ووفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية، فإن الملك المستقبلي- فور تنصيبه-؛ ستتغير إحدى قواعد السفر الرئيسية وهي التوقف عن السفر هو وزوجته خارج البلاد كممثل عن البلاد، وحالة السفر تكون لضرورة قصوى تتطلب حضوره بنفسه.





ويتمتع الأمير وزوجته كيت بالكثير من رحلات السفر إلى الخارج منذ عدة سنوات، فهما المسئولان عن تمثيل العائلة المالكة بزيارات للخارج وأحيانا يصطحبان أطفالهما معهما.





ولكن عندما سيصبح الأمير ملكا فإن السفر سيصبح مختلفا تماما عن السابق، أبرزها أنه لن يحتاج جواز سفر عندما يكون ملكا، ولكن زوجته كيت ستظل بحاجة إلى جواز سفر.





والملكة إليزابيث هي حاليا الشخص الوحيد في المملكة المتحدة الذي لا يحتاج جواز سفر لهذا السبب، وعندما سيصبح الأمير تشارلز ملكا بعد إليزابيث لن يحتاج أيضا إلى جواز سفر.