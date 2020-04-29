كيف تخلع الكمامة وتتخلص منها دون نقل العدوى؟

أصبحت الكمامة جزء لا يتجزأ من التفاصيل التي نهتم بها عند الخروج للشارع بعد تفشي فيروس كورونا الذي ينتقل بالعدوى عن طريق رذاذ الفم والأنف، فارتداء الكمامة يحميك بنسبة كبيرة من انتقال عدوى كورونا سواء الكبار أو الصغار، وأصبحت لا غنى عنها للأشخاص الذين يضطرون للخروج يوميًا لأي سبب.





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لكن عند العودة إلى المنزل والرغبة في خلع الكمامة والتخلص منها، هناك خطوات معينة يجب القيام بها حتى لا تنتقل إليك أي عدوى أو ميكروب موجود على الكمامة، وقدم موقع "هيلث لاين" الطبي الخطوات الصحيحة لخلع الكمامة والتخلص منها، وهي :







1- قبل خلع الكمامة ، اغسل يديك جيدًا أو استخدم معقم اليدين.

2- تجنب لمس الكمامة نفسها لأنها قد تكون ملوثة او تحمل أي ميكروب أو فيروس.

3- امسك الكمامة من خلال الأربطة فقط.

4- فك أربطة الكمامة سواء على الرأس أو الأذنين.

5- تجنب أن يلامس الجزء الخارجي من الكمامة وجهك وأنفك.

6- قم بتقطيعها بالمقص لقطع صغيرة ثم تخلص منها في سلة المهملات.

7-بعد إزالة الكمامة، اغسل يديك جيدًا أو استخدم معقم اليدين.