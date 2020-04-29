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فن

أمينة خليل تنشر صورة رفقة أحمد داوود.. شاهد

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 05:17 ص
امينة خليل
امينة خليل
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رنا اشرف
نشرت الفنانة امينة خليل عبر حسابها الرسمى على تويتر بصورة جديدة برفقة الفنان احمد داوود.
وكتبت أمينة خليل معلقة على الصورة :" dawood ".

ونالت الصورة، إعجاب متابعيها، وجاءت تعليقاتهم ما بين : "الله يوفقك يا أستاذة.. متألقة دايما.. حفظكم الله". 

وانضمت الفنانة أمينة خليل للسباق الرمضاني الحالي، بمسلسل "ليه لأ؟!"، أول بطولة مطلقة لها، والذي من المقرر عرضه في النصف الثاني من رمضان 2020، عبر قناة mbc مصر.

وتجسد أمينة شخصية "عاليا"، وهي شابة من عائلة تقليدية يتحكم الآباء فيها في زمام أمور الجيل الأصغر، ولكنها تقرر فجأة الإمساك بزمام أمور حياتها، حتى وإن وضعها ذلك في مواجهة عنيفة مع أغلب أفراد العائلة. 

المسلسل اجتماعي يتناول قصة جيل يريد التحكم في زمام أمور حياته وحياة أبنائه، حتى ولو تجاوزت أعمارهم الثلاثين، وجيل في الثلاثينات من العمر يحاول استلام الراية وخلق مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار.. صراع ما بين التشبث بالتقاليد ولو كانت بالية، وبين الرغبة في التجديد ولو كانت مخاطرة.
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