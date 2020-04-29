عروض خارجية تلاحق نجم الإسماعيلي

تلقي محمد الشامي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عروضا خارجية للانتقال لها بداية من الموسم الكروي المقبل.





وعلم موقع صدي البلد أن أبرز العروض التي تلقاها الشامي، من نادي الوحدة السعودي والاتفاق السعودي، بالإضافة إلي نادي جنت البلجيكي.





وكان مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، طالبت الشامي بتجديد مدة تعاقده، خوفآ من رحيل اللاعب، لذلك من المقرر أن يعقد مسئولو الإسماعيلى جلسة مع اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة، لحسم ملف تجديد تعاقده استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي.





يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز التاسع بترتيب جدول الدوري العام برصيد ٣٣ نقطة، فيما ودع مسابقة كأس مصر، ويتبقي حلم الإسماعيلي في الوصول لنهائي البطولة العربية للتتويج باللقب، حيث وصل لدور الإياب من نصف البطولة أمام الرجاء المغربي، قبل أن يتوقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا المستجد الذي فرضه علي الجميع.





جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي طالب اللاعب بالتجديد مع الدراويش ، قبل تحديد قرار اتحاد الكرة المصري بعودة النشاط الرياضي من عدمه.