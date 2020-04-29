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فن

صورة جديدة لـ يوسف الشريف وإنجي علاء من كواليس مسلسل النهاية

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:31 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
شاركت إنجى علاء زوجة الفنان يوسف الشريف، والمؤلفة، جمهورها من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر"، صورة جديدة من كواليس مسلسل النهاية .

وظهرت انجى علاء برفقة زوجها الفنان يوسف الشريف وعلقت عليها "من كواليس تصوير مسلسل النهاية ".

وعلى صعيد اخر شهد مسلسل النهاية الحلقة 5 تطورا جديدا فى الأحداث حيث استطاعت قوات الأمن القبض على الروبوت الذى صنعته صباح "سهر الصايغ" والذى يشبه المهندس زين "يوسف الشريف". 

بينما قرر زين "يوسف الشريف" ان يكمل مع الجهة التى ترغب فى القضاء على قوات الأمن التى تجتاح البلاد وتسيطر عليها وذلك من خلال مساعدته لهم وتطبيق اختراعه الخاص بالطاقة. 

وتتعرض صباح لصدمة شديدة نتيجة القبض على الروبوت الذى صنعته وتقرر اللجوء إلى الرئيس عزيز الذى ساعدها فى صنع الروبوت. 

أما زوجة زين "ناهد السباعى" تحاول ان تساعده وتخرجه من محبسه الا انها تكتشف مفاجاة جديدة وهو زواج زين من صباح وهو الأمر الذى تسبب لها في صدمة كبيرة.   

يذكر أن مسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف ويشاركه البطولة كل من ناهد السباعى وسهر الصايغ وعمرو عبد الجليل وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى.


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