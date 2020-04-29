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فن

مسلسل شاهد عيان الحلقة 5 .. نجاة حسن الرداد من الموت

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 07:43 ص
صدى البلد
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عُرضت خامس حلقات مسلسل "شاهد عيان" بطولة الفنان حسن الرداد الذى يخوض من خلال الماراثون الرمضانى 2020.

وشهدت الحلقة محاولة العزازى قتل عمر "حسن الرداد" ولكنه ينجوا منهم ويحصل على ملف زوجته من مقر الجريدة.

ويرسل عمر "حسن الرداد" إلى ليلى "بسمة" فيديو يظهر فيها حرق جثة شقيقتها ندى لكن ملامحها غير واضحة.

ويعلم عمر وراجح أن عالية قبل اختفائها حدث بينها وبين طارق مهدي مشاجرة وطردها، وفي نهاية الحلقة يحصل عمر على تذكرة للسفر إلى الأردن لحضور المؤتمر الذي كانت ستغطيه زوجته.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان وليد فواز، ومحمد لطفي، وهنا شيحة، وبسمة، وإخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه فى إطار بوليسي أكشن رومانسي.
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