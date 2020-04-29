خالد الغندور يرد على مصطفى حجي بشأن رحيل بن شرقي عن الزمالك.. فيديو

رد خالد الغندور قائد الزمالك الأسبق، ومقدم البرامج الحالي بقناة القلعة البيضاء، على تصريحات نجم منتخب المغرب والمدرب المساعد الحالي لأسود الأطلس مصطفى حجي.





وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية بفضائية الزمالك: "مع احترامي لتصريحات مصطفى حاجي، هناك لاعبون كثر جدًا محترفين في أوروبا، وخالد بوطيب كان محترفًا في تركيا وانضم للزمالك".





وأضاف: "منتخب مصر كان كل لاعبيه محليين وفزنا بكأس أمم إفريقيا، وعندما أصبح المحترفون أكثر لم نحصد أي لقب".





وواصل: "أشرف بن شرقي أصبح اسمًا كبيرًا ويتم استضافته في البرامج بسبب الزمالك، وزادت شهرته، اللاعب بما لديه من إمكانيات وقدرات كبيرة ومهارية أصبح معشوق الزملكاوية وكان له دور في حصد البطولات الأخيرة لنادي الزمالك".





وأكمل: "وجوده في نادي بقيمة الزمالك وإعادة الثقة له، ليس له قيمة مقابل أن ينضم لنادي في المركز الـ18 بالدوري الفرنسي".





وعن مصير بطولة الدوري، تابع الغندور: "لا بد أن يعلن اتحاد الكرة خلال أسبوع إلغاء البطولات والعمل على تنظيم موسم جديد يبدأ في شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبل، ويبقى الوضوع كما هو عليه، لا يوجد فريق بطل أو هابطين، العالم ينتفض وما يحدث شيء خارج السياق، كما أنه تم إلغاء الدوري الفرنسي والهولندي".





واختتم معلقًا على أنباء دخول عبد الله جمعة لاعب الزمالك، في صفقة تبادلية مع بيراميدز لضم عمر جابر: "عبد الله لن يرحل في صفقة تبادلية حتى لو كان فيها جابر، هو لاعب مؤثر مع الزمالك وأحرز هدف البطولة أمام الأهلي (يقصد ركلة جزاء مباراة السوبر)".