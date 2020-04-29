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سيارات

فولكس واجن تتبرع بـ 40 مليون يورو لمكافحة فيروس كورونا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 07:42 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت مجموعة فوكس واجن لصناعة السيارات الالمانية عن تقديم تجهيزات طبية لمكافحة فيروس كورونا بقيمة تجاوزت 40 مليون يورو في ألمانيا.

وخلال الأسابيع الماضية كانت الشركة تقوم بتجهيز شحنتها من المزودين في الصين من الأقنعة الطبية، وأجهزة التنفس وحتى محاليل التعقيم.

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وبالمجموع فقد ورَّدت الشركة 750 ألف لتر من المحلول و 5 ملايين من أقنعة التنفس، والعديد من الموارد الأخرى لتزويد المستشفيات في ألمانيا بها.

وقال مدير الموارد البشرية في فولكس واجن Gunnar Kilian “لم تنته المعركة ضد كورونا. على كل شخص أن يساعد في احتواء الفيروس. هذا هو السبب في أن الحماية الصحية هي أولوية مطلقة عندما نبدأ إنتاجنا.

ولا يزال الأطباء والممرضات بحاجة إلى دعمنا الكامل. بالنسبة لهم ، فإن مكافحة الفيروس هو سباق ماراثون. تساعد فولكس واجن هنا بتبرعها وقد بذلت فرقنا في المشتريات والرعاية الصحية والتمويل والخدمات اللوجستية الكثير من الجهد في ذلك.”

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