لو مسافر.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأربعاء

لو مسافر بالقطار، نستعرض لك مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء ٢٩-4-2020.
مواعيد قطارات الصعيد
قطار رقم 2001 – مكيف
يبدأ القطار القيام من محطة أسوان في الساعة 6:30، ويصل القاهرة في الساعة 17:35.
قطار رقم 1001 – مميز
يتحرك من أسوان في الساعة 45، ويصل القاهرة بتمام الساعة 18:30.
قطار رقم 159 – مميز
يبدأ القطار في التحرك من محطة القيا بالأقصر في الساعة 6:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:10.
قطار رقم 983 – مكيف
يبدأ في التحرك من أسوان بتوقيت الساعة 7:30ن ليصل محطة المنيا الساعة 6:15.
قطار رقم 1983 – مكيف
يقوم من محطة المنيا بتوقيت الساعة 6:15 ويصل القاهرة بتمام الساعة 9:30 صباحًا.
قطار رقم 981 – مكيف
يبدأ في الانطلاق من محطة أسوان في تمام الساعة 10:30 وينهي رحلته في محطة السكة الحديد بسوهاج الساعة 17:45.
مواعيد القطارات المميزة
قطا رقم 948 – مختلط
يقوم القطار من المنصورة بتوقيت اسلاعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.
قطار رقم 586 – مختلط
يبدأ القطار في التحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا اسلاعة 16:20.
قطار رقم 966 – مختلط
ينطلق القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.
قطار رقم 954 – مختلط
تبدأ رحلة القطار في التحرك بتمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، ليصل القاهرة في الساعة 15:50.
قطار رقم 956 – مختلط
يبدأ في التحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.
مواعيد قطارات اسكندرية
قطار رقم 925 – مكيف
يقوم القطار من محطة القاهرة بتوقيت 17.10 ويصل طنطا بتوقيت الساعة 18:35.
قطار رقم 27 – مميز
يقوم القطار توقيت الساعة 16:15 من القاهرة، ويصل طنطا في الساعة 17:50.
قطار رقم 902 – مكيف
يبدأ القطار في التحرك بتمام الساعة 6:40 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 9:55.
قطار رقم900 – مكيف
يبدأ القطار في القيام بتوقيت الساعة 8:15 من القاهرة متجهًا لإسكندرية لينهي رحلته الساعة 9:35.
قطار رقم 904 – مكيف
تبدأ رحلة القطار في التحرك في الساعة 8:00 من الإسكندرية، لينهي رحلتته في القاهرة الساعة 10:30.
قطار رقك 936 – مكيف
يبدأ في تحركه من محطة طنطا الساعة 6:40، ويصل محطة القاهرة في الساعة 8:05.
قطار رقم 132- مميز
يقوم القطار من الإسكندرية بتمام الساعة 10:20 ويصل القاهرة في الساعة 11:05.
قطا رقم 918 – مكيف
ينطلق القطار من الإسكندرية بتوقيت الساعة 15:00 وويصل القاهرة في الساعة 17:45.
قطار رقم 922 – مكيف
يبدأ القطار في التحرك من محطة الإسكندرية بتمام الساعة 15:15 ويصل محطة سكة حديد مصر بالقاهرة في الساعة 18:20.