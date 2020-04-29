AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لو مسافر.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأربعاء

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 08:09 ص
قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
Advertisements
حمادة خطاب

لو مسافر بالقطار، نستعرض لك مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء ٢٩-4-2020.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 2001 – مكيف
يبدأ القطار القيام من محطة أسوان في الساعة 6:30، ويصل القاهرة في الساعة 17:35.

قطار رقم 1001 – مميز
يتحرك من أسوان في الساعة 45، ويصل القاهرة بتمام الساعة 18:30.

قطار رقم 159 – مميز
يبدأ القطار في التحرك من محطة القيا بالأقصر في الساعة 6:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:10.

قطار رقم 983 – مكيف
يبدأ في التحرك من أسوان بتوقيت الساعة 7:30ن ليصل محطة المنيا الساعة 6:15.

قطار رقم 1983 – مكيف
يقوم من محطة المنيا بتوقيت الساعة 6:15 ويصل القاهرة بتمام الساعة 9:30 صباحًا.

قطار رقم 981 – مكيف
يبدأ في الانطلاق من محطة أسوان في تمام الساعة 10:30 وينهي رحلته في محطة السكة الحديد بسوهاج الساعة 17:45.

مواعيد القطارات المميزة

قطا رقم 948 – مختلط
يقوم القطار من المنصورة بتوقيت اسلاعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.

قطار رقم 586 – مختلط
يبدأ القطار في التحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا اسلاعة 16:20.

قطار رقم 966 – مختلط
ينطلق القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.

قطار رقم 954 – مختلط
تبدأ رحلة القطار في التحرك بتمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، ليصل القاهرة في الساعة 15:50.

قطار رقم 956 – مختلط
يبدأ في التحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 925 – مكيف
يقوم القطار من محطة القاهرة بتوقيت 17.10 ويصل طنطا بتوقيت الساعة 18:35.

قطار رقم 27 – مميز
يقوم القطار توقيت الساعة 16:15 من القاهرة، ويصل طنطا في الساعة 17:50.

قطار رقم 902 – مكيف
يبدأ القطار في التحرك بتمام الساعة 6:40 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 9:55.

قطار رقم900 – مكيف
يبدأ القطار في القيام بتوقيت الساعة 8:15 من القاهرة متجهًا لإسكندرية لينهي رحلته الساعة 9:35.

قطار رقم 904 – مكيف
تبدأ رحلة القطار في التحرك في الساعة 8:00 من الإسكندرية، لينهي رحلتته في القاهرة الساعة 10:30.

قطار رقك 936 – مكيف
يبدأ في تحركه من محطة طنطا الساعة 6:40، ويصل محطة القاهرة في الساعة 8:05.

قطار رقم 132- مميز
يقوم القطار من الإسكندرية بتمام الساعة 10:20 ويصل القاهرة في الساعة 11:05.

قطا رقم 918 – مكيف
ينطلق القطار من الإسكندرية بتوقيت الساعة 15:00 وويصل القاهرة في الساعة 17:45.

قطار رقم 922 – مكيف
يبدأ القطار في التحرك من محطة الإسكندرية بتمام الساعة 15:15 ويصل محطة سكة حديد مصر بالقاهرة في الساعة 18:20.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم.. فيديو

تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الثلاثاء

لو مسافر بالقطار.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأربعاء

تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد طوال شهر رمضان

النقل تعلن مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم السبت

مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأحد

ترشيحاتنا

كوريا الجنوبية: كيم جونج أون يدير بلاده بشكل طبيعي

رضا عبد العال يعلن السبب الرئيسي في أزمة محمد صلاح مع المنتخب..فيديو

حدث ليلًا.. ماذا يدور داخل الحزب الحاكم في كوريا الشمالية؟.. الأوقاف: إنتاج أول كابينة تعقيم والطاقة الإنتاجية 100 وحدة شهريًا.. مبابي يختار قدوته بين ميسي ورونالدو

لصحة قلبك.. مشروب خارق تناولي كوبًا منه يوميًا

أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي: نحتاج للاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من كورونا.. والأوقاف تعلن شرط فتح المساجد

موعد أذان الفجر سادس أيام رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهم طبق في رمضان.. فوائد تناول السلطة على الإفطار

أرخص تجميل في الدنيا.. 5 فوائد لوضع قشر البطاطس على البشرة

شاهد ما فعله فيروس كورونا بجسد طفلة صغيرة.. ووالدتها تحذر.. صور