تعرف على سعر ومواصفات لكزس UX300e الكهربائية الفاخرة في الصين.. صور

أعلنت شركة لكزس لصناعة السيارات الفاخرة عن إطلاق السيارة موديل UX 300e، وهي أول سيارة كهربائية بالكامل من العلامة الفاخرة، في الأسواق الصينية هذا الأسبوع بعد خمسة أشهر من الكشف عنها.





وتشمل مزايا السيارة إمكانية التنقل بين عدة وضعيات قيادة للتركيز على الأداء أو الراحة، مع نظام كبح متجدد لتوليد الطاقة وتطبيق خاص لمراقبة حالة البطارية ومستوى شحنها عبر الجوال.





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وتعتمد UX 300e على موتور كهربائي بقوة 204 حصان مع بطارية ليثيوم ايون 54.3 كيلوواط\س بمدى 400 كيلومتر، وجنوط خاص بالسيارة وأرضية مسطحة لتحسين الكفاءة والأداء الايروديناميكي.





ويبدأ سعر لكزس UX 300e من 362,000 يوان صيني، للنسخة الأساسية، ويرتفع إلى 385,000 يوان للنسخة الأعلى في المجال.