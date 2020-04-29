شكوك حول مستقبل مسعود أوزيل مع آرسنال

لم يتخذ نادي آرسنال الإنجليزي قرارًا حتى الآن بشأن مستقبل لاعب الفريق مسعود أوزيل، وما إذا كانت هناك نية لتمديد عقده أم لا.





وسينتهي العقد الحالي للاعب الألماني مع آرسنال في عام 2021.





وارتبط أوزيل أكثر من مرة بخطوة الرحيل عن آرسنال، في مواسم انتقالية سابقة، وهو الأمر الذي لم يحدث في النهاية.





وحسب شبكة "espn" العالمية، فإن مسؤولي آرسنال لم يستقروا حتى الآن على رأي بشأن مستقبل أوزيل، خاصة مع اقتراب عقده الحالي من النهاية.





وأشارت إلى أن إدارة النادي لم تحدد حتى الآن ما إذا كانت تنوي منح أوزيل عقدًا جديدًا والاحتفاظ بخدماته لأطول فترة ممكنة، أم أن ذلك ليس ضمن خططها.





وأفادت أنه إذا لم تنو إدارة آرسنال تجديد عقد أوزيل، فإنها قد تلجأ إلى الاستغناء عن خدماته في موسم الانتقالات الصيفي المقبل لتحقيق ربح مالي بدلًا من رحيله مجانًا العام القادم.