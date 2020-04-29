جوميز: فان دايك قوة حقيقية في ليفربول.. وسقوطه يقلق الجميع

أشاد لاعب فريق ليفربول، جو جوميز، بالدور الهام الذي يلعبه زميله الهولندي فيرجيل فان دايك في النادي الإنجليزي.





وانضم فان دايك إلى ليفربول قادمًا من ساوثهامبتون في عام 2018، وسرعان ما أصبح جزءًا أساسيًا من كتيبة يورجن كلوب.





وقال جوميز في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية: "لقد قلت ذلك من قبل لكن مكانة فان دايك عندما وصل إلى النادي كانت ضخمة بالفعل، كنت بمثابة مدافع شاب ولم أشارك في العديد من المباريات مثلما تمنيت، ولكن بمجرد وصوله شكلنا رابطة سويًا على الفور".





وأضاف: "هو شخص متواضع خارج الملعب، نمتلك علاقة رائعة بالفعل بعيدًا عن المباريات، نتحدث سويًا عن الأشياء العامة في الحياة".





وواصل: "عندما يكون لديك مثل هذا القدر من الفهم مع زميلك الذي يُعد صديقك أيضًا في نهاية اليوم، فإن ذلك يساعدك على أرض الملعب".





واكمل: "في بعض الأحيان يعطيني شجاعة، أنت تشعر بالثقة والمساعدة لمجرد وجود شخص مثله بجانبك، عندما يكون هناك تلاحم بين شخصين فأنت تعلم أنه سيكون الفائز، هو لا يخسر على الإطلاق في الصراعات الهوائية".





وأردف: "عندما يسقط فان دايك على أرض الملعب، أعتقد إنه يكون هناك قدر من القلق والترقب، ليس أنا فقط، ولكن بين لاعبي الفريق والجماهير كذلك".





واختتم: "هو قوة مهيمنة حقيقية، ومن الرائع اللعب بجواره".