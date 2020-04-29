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رياضة

فاروق جعفر: لابد من قرار حاسم بشأن عودة الدوري من عدمها.. فيديو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 07:25 ص
فاروق جعفر
فاروق جعفر
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محمد رشاد
أكد فاروق جعفر نجم نادي الزمالك الأسبق أن مواجهة الدولة لفيروس كورونا وأثاره السلبية على الرياضة أصعب بكثير من حرب أكتوبر الذي حققنا فيها انتصار.

وأضاف فاروق جعفر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية أن توقف الدوري خلال حرب أكتوبر لم يتخطَّ أشهر كما يتخيل البعض فقد لعب المنتخب الوطني الأول بطولة أمم أفريقيا عام 1974 في شهر فبراير وعاد قبلها الدوري الممتاز لإعداد اللاعبين للبطولة القارية بالشكل اللازم.

وقال فاروق جعفر أن الدولة تواجه كورونا بكل قوة الا أنه ومن الواجب اتخاذ قرار نهائي بشأن بطولة الدوري المصري سواء كان ايجابيًا أو سلبيًا.

وأوضح فاروق جعفر ان الالتزامات الخارجية من بطولات أفريقيا للأندية أو المنتخبات تصعب من عودة بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتتوقف الأنشطة الرياضية على أثر الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
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