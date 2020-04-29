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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أحدث ميزة في واتساب وكيفية استخدامها.. مؤسس هواوي يتحدى جوجل وآبل

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 08:04 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أبرز الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:


فعّل اليوم تطبيق الرسائل WhatsApp واتسآب، المملوك لشركة فيسبوك، رسميا ميزة مكالمة فيديو مشفرة تشمل حتى 8 أشخاص في مكالمة واحدة.

و كان التطبيق قد أعلن عن الخاصية الجديدة منذ عدة أيام. 

صرح رين تشنج، مؤسس شركة هواوى الصينية، بأن نظام التشغيل لأجهزة هواوي Harmony OS لا يعد منافسا لأنظمة تشغيل أندرويد التي تصنعها جوجل، ولا أنظمة  iOS  من شركة آبل. 

مؤخرا، أثار تطبيق مكالمات الفيديو  Zoom زووم تساؤلات عديدة حول استخدامه ومدى تعرض خصوصية المستخدمين للخطورة، وانتهاك بياناتهم الشخصية بمنتهى السهولة.  

رفضت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS استخدام تطبيق COVID-19 المملوك لشركتى آبل و جوجل، والذى سيتسخدم في الكشف عن مصابى كورونا، والصادر في منتصف شهر مايو المقبل. 

في الوقت الذى تتجه فيه الحكومات في جميع أنحاء العالم  بالإضافة إلى شركات التكنولوجيا لتطبيق أنظمة وآليات تكنولوجية منها تطبيقات الهواتف، للكشف عن وتتبع المصابين بفيروس كورونا تزداد معها نسبة الخوف و القلق من المواطنين بشأن اختراق بياناتهم الشخصية. 

أطلقت شركة آبل الأمريكية عملاقة صناعة التكنولوجيا فى العالم تحديثا لتطبيق Apple Support وهو إصدار4.0 ، لأجهزة iphone و ipad  والذى يقدم العديد من المميزات بعد تعليقات  لمستخدمين المتكررة طلبًا لها.
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