أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أحدث ميزة في واتساب وكيفية استخدامها.. مؤسس هواوي يتحدى جوجل وآبل

فعّل اليوم تطبيق الرسائل WhatsApp واتسآب، المملوك لشركة فيسبوك، رسميا ميزة مكالمة فيديو مشفرة تشمل حتى 8 أشخاص في مكالمة واحدة.





و كان التطبيق قد أعلن عن الخاصية الجديدة منذ عدة أيام.



