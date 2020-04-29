نشرة الفن.. دليل جديد يكشف فبركة رامز مجنون رسمي.. دينا الشربيني تتصدر تويتر





وكان الفنان محمد إمام، قد شارك جمهوره عبر حسابه على "إنستجرام"، بصورة له من خلال كواليس مسلسل الاختيار؛ وأثار بها حيرة المتابعين لأن المشهد لم يكن بالعمل.





تصدرت النجمة دينا الشربيني تريند موقع تويتر بعد الحلقة الخامسة من مسلسلها لعبة النسيان والذي قدمت خلالها دينا مشهدًا مؤثرًا خلال لقاء رقية بابنها في المستشفى.







وشهدت الحلقة الخامسة من المسلسل الأحداث المشوقة وذلك بعد أن اكتشفت "رقية" شبح جثة في غرفتها وذلك بسبب الهلاوس التي تشعر بها نتيجة تأثير الأدوية التي وصفتها لها طبيبتها النفسية "بهيرة".





نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، خلال الساعات الماضية مجموعة كبيرة من الأخبار عن نجوم الفن، سواء على مستوى أعمالهم الجديدة، أو حول حياتهم الشخصية.أثار الفنان رامز جلال حالة من الجدل الواسع بسبب برنامجه رامز مجنون رسمى خاصة وأن هناك بعض الأدلة التى تكشف حقيقة فبركة البرنامج.ولوحظ في حلقة أمس للفنان السعودي حسن عسيري مدى معرفته بالمقلب وتحديدا عند فقرة وقوعه في الماء قبل أن يلتقى مع رامز جلال.وظهر حسن عسيري وهو يتهادى نحو هذا المغرز وخاصة أن الكاميرات تظهر سحب الغطاء الداخلي وترك الغطاء الخارجى الرقيق ليسقط الضحية في الماء.شر بيتر ميمي، مخرج مسلسل الاختيار، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، صورة للفنان محمد إمام من كواليس العمل.وعقب ذلك، قام المخرج بيتر ميمي بالتوضيح، وكتب معلقا "وجب التوضيح.. ديه صورة فوتوغرافيا أثناء البروفات.. مش موجودة فى المشهد في الحلقة الـ5 (صورة بالتليفون)"أثارت صورة محمد إمام التي نشرها عبر حسابه على إنستجرام من كواليس مسلسل " الاختيار" ضجة كبير على السوشيال ميديا و قام بتداولها الكثير من الرواد و انهالت التعليقات عليه بالاعجاب بمشهده فى المسلسل، حيث جسَّد دور ضابط فى سلاح الصاعقة.ونشر محمد إمام صورته وعلق عليها: "انا لو مت قول لأمي ابنك مات راجل { رحم الله شهداء الوطن } 🇪🇬 #الاختيار"وقدمت دينا الشربيني مشهدًا مؤثرًا ضمن أحداث الحلقة عندما أصرت "رقية" على زيارة ابنها في المستشفى رغم محاولات "زوزو" إثنائها عن تلك الخطوة ، ودخلت رقية في نوبة بكاء شديدة عندما شاهدت ابنها على فراش المستشفى وهو ينادي باسمها.