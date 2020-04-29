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رياضة

المقاولون العرب يجدد مفاوضاته لضم صانع ألعاب الزمالك

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 08:05 ص
لاعبو نادي الزمالك
لاعبو نادي الزمالك
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محمد رشاد
أبدى مسئولو نادي المقاولون العرب، رغبتهم في الحصول على خدمات صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر موثوق داخل نادي المقاولون العرب، أن عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم يريد ضم محمد عنتر، صانع ألعاب الزمالك، بناءً على رغبته.

وأكد المصدر، أن المقاولون طلب ضم محمد عنتر في فترة الانتقالات الماضية ولكن المفاوضات لم تنجح.

ويمنِّي المدير الفني للفريق نفسه، بإتمام التعاقد معه بداية الموسم المقبل.

وحقق فريق المقاولون العرب خلال الموسم الجاري نتائج جيدة تحت قيادة النحاس، إذ يحتل المركز الثاني في سلم ترتيب المسابقة برصيد 33 نقطة.
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