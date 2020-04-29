محمد صلاح يشعل إنستجرام بممارسته للتمارين الرياضية

نشر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له من خلال خاصية الاستورى.
وظهر فى الصورة وهو يؤدى التمارين الرياضية خلال شهر رمضان المبارك حفاظا على رشاقته ووزنه.
محمد صلاح محترفنا المصري في صفوف ليفربول الإنجليزي بتغيير مواعيد التدريبات الخاصة به خلال فترة التوقف الحالية بعد دخول شهر رمضان.
وطلب محمد صلاح من مدربة يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول تغيير مواعيد التدريبات لتكون بعد الإفطار وتحت اشراف الطاقم الطبي ومساعديهم .
ويعد تغيير مواعيد التدريبات الخاصة بالمصري محمد صلاح هي الأفضل في الوقت الحالي بعد توقف نشاط كرة القدم في انجلترا وكل دول العالم .