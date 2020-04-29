محمد صلاح يشعل إنستجرام بممارسته للتمارين الرياضية

وظهر فى الصورة وهو يؤدى التمارين الرياضية خلال شهر رمضان المبارك حفاظا على رشاقته ووزنه.

محمد صلاح محترفنا المصري في صفوف ليفربول الإنجليزي بتغيير مواعيد التدريبات الخاصة به خلال فترة التوقف الحالية بعد دخول شهر رمضان.





وطلب محمد صلاح من مدربة يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول تغيير مواعيد التدريبات لتكون بعد الإفطار وتحت اشراف الطاقم الطبي ومساعديهم .



