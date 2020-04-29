حدث ليلًا.. ماذا يدور داخل الحزب الحاكم في كوريا الشمالية؟.. الأوقاف: إنتاج أول كابينة تعقيم والطاقة الإنتاجية 100 وحدة شهريًا.. مبابي يختار قدوته بين ميسي ورونالدو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:





وفاة كيم وتولي شقيقته.. ماذا يدور داخل الحزب الحاكم في كوريا الشمالية؟ حالة من القلق سيطرت على المسؤولين بكوريا الشمالية في ظل اختفاء الزعيم كيم جونج أون، وسط تكهنات متضاربة حول حالته الصحية، حيث حاصرت شائعات الوفاة الزعيم القوي منذ آخر ظهور له في 11 أبريل الجاري.





معلول: مستعد ألعب مجانًا للصفاقسي بعد نهاية مسيرتي مع الأهلي كشف علي معلول نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب تونس الحالي عن رغبته بالعودة مرة أخرى لناديه السابق الصفاقسي بعد نهاية مسيرته مع القلعة الحمراء.





محمد صلاح يشعل إنستجرام بممارسته للتمارين الرياضية نشر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له من خلال خاصية الاستورى.





تخطي قاض في الترقية .. النقض توضح هذه الحالة أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها جواز تخطي قاضي في الترقية. جاء في حيثيات الحكم أنه لما كانت وزارة العدل قد إستندت في تخطى الطالب في الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة إستئناف إلى عدم إسناد عمل إليه بسبب ظروفه الصحية.





إثبات الأمر من التقرير الطبي .. النقض توضح هذه الحالة أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها جواز اثبات الأمر من خلال التقرير الطبي. جاء في حيثيات الحكم أنه متى كان التقرير الطبي - على ما أورده الأمر المطعون فيه - جاء قاطعًا في أن ما صاحب الحادث من انفعال نفساني ومجهود جسماني قد أدى إلى تنبيه العصب السمبتاوي مما ألقى عبئًا جسيمًا على حالة القلب والدورة الدموية التي كانت متوترة بالحالة المرضية المزمنة مما مهد وعجل بظهور نوبة هبوط القلب التي انتهت بالوفاة.





أجويرو يكشف سبب عدم فوزه بجائزة الكرة الذهبية إلى الآن كشف نجم فريق مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو، عن السبب الرئيسي وراء عدم فوزه بالجوائز الفردية طوال مسيرته المهنية، خاصة الكرة الذهبية. ويُعد أجويرو الهداف التاريخي لنادي مانشستر سيتي حيث أحرز 254 هدفًا في 368 مباراة.





مبابي يختار قدوته بين ميسي ورونالدو ويكشف عن هدفه الأفضل تحدث النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، عن قدوته، بين ليونيل ميسي قائد برشلونة، وكريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس. واختار مبابي أفضل أهدافه في مسيرته الكروية حتى الآن، و نشرت صحيفة "ّذا صن" البريطانية تصريحاته.





