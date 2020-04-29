البرنامج الزمنى لتنفيذ توصيل التيار الكهربائي للمستثمرين

يتطلب توصيل التيار الكهربائى للمشاريع الاستثمارية عدة شروط وكل خطوة تستغرق وقتا محددا.





ونشر جهاز مرفق الكهرباء هذه الخطوات والمدة التى تستغرقها وهى:

1-تقديم طلب التغذية الكهربائية للمشروع وتسليم البيانات للمستثمر





2-معاينة الموقع على الطبيعة، وتحديد التصاريح المطلوبة من قبل شركة التوزيع، بعد يوم من إتاحة الموقع للمعاينة





3- إعداد دراسة كيفية التغذية وحساب تكلفة توصيل التغذية وإبلاغ المستثمر بها خلال أسبوع من تاريخ تسليم البيانات والمعاينة.





4-تسليم المشترك كروكى بتصاريح الحفر يوم واحد .





5-تنفيذ التغذية الكهربائية خلال أسبوع طبقًا لحجم الأعمال بعد سداد المستثمر قيمة تكلفة توصيل التغذية وتقديم التصاريح اللازمة





6 -توقيع عقد توريد الطاقة الكهربائية وتركيب العداد وإطلاق التياربعد يوم واحد بمجرد سداد كافة مستحقات الشركة طبقًا للاتفاق، والانتهاء من تنفيذ الأعمال





* الحد الأقصى للمدة المتوقعة للتنفيذ (17) يوما.