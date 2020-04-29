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أخبار البلد

البرنامج الزمنى لتنفيذ توصيل التيار الكهربائي للمستثمرين

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 08:19 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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وفاء نور الدين
يتطلب توصيل التيار الكهربائى للمشاريع الاستثمارية عدة شروط وكل خطوة تستغرق وقتا محددا.

ونشر جهاز مرفق الكهرباء هذه الخطوات والمدة التى تستغرقها وهى:
 
 1-تقديم طلب التغذية الكهربائية للمشروع وتسليم البيانات للمستثمر 

 2-معاينة الموقع على الطبيعة، وتحديد التصاريح المطلوبة  من قبل شركة التوزيع، بعد يوم من إتاحة الموقع للمعاينة

 3- إعداد دراسة كيفية التغذية وحساب تكلفة توصيل التغذية وإبلاغ المستثمر بها خلال أسبوع من تاريخ تسليم البيانات والمعاينة.

 4-تسليم المشترك كروكى بتصاريح الحفر يوم واحد .

 5-تنفيذ التغذية الكهربائية خلال أسبوع طبقًا لحجم الأعمال بعد سداد المستثمر قيمة تكلفة توصيل التغذية  وتقديم التصاريح اللازمة

 6 -توقيع عقد توريد الطاقة الكهربائية وتركيب العداد وإطلاق التياربعد يوم واحد بمجرد سداد كافة مستحقات الشركة طبقًا للاتفاق، والانتهاء من تنفيذ الأعمال

* الحد الأقصى للمدة المتوقعة للتنفيذ (17) يوما.
البرنامج الزمنى لتنفيذ توصيل التيار الكهربائي للمستثمرين
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