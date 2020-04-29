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اقتصاد

استقرار سعر الدولار بالمركزي.. والبنك الأهلي يقدم أقل سعر لبيع الأخضر

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:13 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
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أحمد علام

استقر سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء الموافق 29 إبريل 2020، مقابل الجنيه ليسجل 15.69 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع، وذلك وفق أخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

 

وبحسب موقع دولار لايف، فيقدم مصرف أبو ظبي الاسلامي أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 15.73 جنيه، فيما يقدم البنك الأهلي المصري ، أقل سعر لبيع الدولار 15.63 جنيه.


 وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء:

سجل سعر اليورو 17.07 جنيه للشراء و 17.21جنيه للبيع مسجلا .

انخفض سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 19.61جنيه للشراء و 19.77 جنيه للبيع

 

وسجل الفرنك السويسرى 16.13 جنيه للشراء و 16.23جنيه للبيع .

 واستقرت كورنا سويدية عند 1.55جنيه للشراء و 1.58جنيه للبيع.

 

- أسعار العملات الآسيوية اليوم الثلاثاء

 

سجل الين اليابانى 14.72 جنيه للشراء و 14.82 جنيه للبيع .

 

استقر اليوان الصينى عند 2.21 جنيه للشراء و 2.23 جنيه للبيع.

 

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