استقرار سعر الدولار بالمركزي.. والبنك الأهلي يقدم أقل سعر لبيع الأخضر

استقر سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء الموافق 29 إبريل 2020، مقابل الجنيه ليسجل 15.69 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع، وذلك وفق أخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري .

وبحسب موقع دولار لايف، فيقدم مصرف أبو ظبي الاسلامي أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 15.73 جنيه، فيما يقدم البنك الأهلي المصري ، أقل سعر لبيع الدولار 15.63 جنيه.





وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء:

سجل سعر اليورو 17.07 جنيه للشراء و 17.21جنيه للبيع مسجلا .

انخفض سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 19.61جنيه للشراء و 19.77 جنيه للبيع

وسجل الفرنك السويسرى 16.13 جنيه للشراء و 16.23جنيه للبيع .

وا ستقرت كورنا سويدية عند 1.55جنيه للشراء و 1.58جنيه للبيع.

- أسعار العملات الآسيوية اليوم الثلاثاء

سجل الين اليابانى 14.72 جنيه للشراء و 14.82 جنيه للبيع .

استقر اليوان الصينى عند 2.21 جنيه للشراء و 2.23 جنيه للبيع.