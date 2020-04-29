سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 29-4-2020

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29-4-2020، تباينًا في السوق الإماراتي.
وفيما يلي يستعرض "صدى
البلد" سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدرهم الإماراتي:
سجل سعر الدولار الأمريكي = 3.67 درهم إماراتي، فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي = 0.27 دولار أمريكي
سجل سعر الجنيه المصري = 0.23 درهم إماراتي فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي
= 4.27 جنيه مصري
وسجل سعر اليورو = 3.98 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.25 يورو
وسجل سعر الجنيه الإسترليني = 4.57 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم
الإماراتي = 0.21 جنيه إسترليني
وسجل سعر الدينار الكويتي = 11.87 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.084 دينار كويتي
سجل سعر الدولار الكندي = 2.63 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي
= 0.37 دولار كندي
سجل سعر الدولار الأسترالي = 2.40 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم
الإماراتي = 0.41 دولار أسترالي
سجل سعر الين الياباني = 0.03 درهم إماراتي، فيما سجل 1 الدرهم الإماراتي
= 29.00 ين ياباني
سجل سعر الريال السعودي = 0.97 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي
1.02 ريال سعودي
سجل سعر الجنيه السوداني =
0.06 درهم إماراتي، فيما سجل 1 الدرهم 14.97جنيه سوداني
سجل سعر 11 الريال القطري = 1.00 درهم إماراتي، فيما سجل الدرهم الإماراتي
= 0.99 ريال قطري