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اقتصاد

سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 29-4-2020

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:10 ص
الدرهم الإماراتي
الدرهم الإماراتي
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أحمد علام

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29-4-2020، تباينًا في السوق الإماراتي.


وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدرهم الإماراتي:

 

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

 

سجل سعر الدولار الأمريكي = 3.67 درهم إماراتي، فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي = 0.27 دولار أمريكي

 

سجل سعر الجنيه المصري = 0.23 درهم إماراتي فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 4.27 جنيه مصري

 

وسجل سعر  اليورو = 3.98 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.25 يورو


وسجل سعر الجنيه الإسترليني = 4.57 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.21 جنيه إسترليني

 

وسجل سعر الدينار الكويتي = 11.87 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.084 دينار كويتي

 

 

سجل سعر الدولار الكندي = 2.63 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.37 دولار كندي

 

 

سجل سعر الدولار الأسترالي = 2.40 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.41 دولار أسترالي

 

 

سجل سعر الين الياباني = 0.03 درهم إماراتي، فيما سجل 1 الدرهم الإماراتي = 29.00 ين ياباني

 

 

سجل سعر الريال السعودي = 0.97 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي 1.02 ريال سعودي

 

 

سجل سعر  الجنيه السوداني = 0.06 درهم إماراتي، فيما سجل 1 الدرهم 14.97جنيه سوداني

 

 

سجل سعر 11 الريال القطري = 1.00 درهم إماراتي، فيما سجل الدرهم الإماراتي = 0.99 ريال قطري

 

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