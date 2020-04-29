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توك شو

بعد موجة الانهيار الاقتصادى.. اشتباكات وحرق مصارف مالية فى لبنان.. شاهد

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:17 ص
احتراق
احتراق
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شيرين عادل
عرضت فضائية يورونيوز، تقريرا رصد اشتباكات وإحراق مصارف مالية فى لبنان.

و عاد اللبنانيون إلى الشوارع مجددًا، غير آبهين بإجراءات منع التجول التي فرضها فيروس كورونا المستجد، مع بلوغ الأزمة الاقتصادية في البلاد طريقًا مسدودًا ومعاناة المواطنين من موجة غلاء غير مسبوقة.

وتجددت المواجهات بين محتجين غاضبين ووحدات الجيش في مدينة طرابلس في شمال لبنان، بعد تشييع متظاهر توفي متأثرًا بطلق ناري أصيب به خلال مواجهات مماثلة ليلًا.

وتأتي التحركات التي تخللها حرق عدد من المصارف وتحطيم واجهات بعضها الآخر، في خضم انهيار اقتصادي بدأت ملامحه منذ العام الماضي.

دفع بمئات آلاف اللبنانيين إلى الشوارع بشكل غير مسبوق في أكتوبر ناقمين على الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد وفشلها في تحسين الوضع الاقتصادي.
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