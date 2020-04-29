طوابير للشاحنات على الحدود الكينية - الأوغندية بسبب فحوصات فيروس كورونا

امتدت طوابير الشاحنات لمسافة 40 كيلومترا على الحدود الكينية - الأوغندية حيث ينتظر السائقون دورهم في الخضوع للفحص الخاص بفيروس كورونا المستجد.





كانت الفحوصات أثبتت إصابة خمسة سائقين بالفيروس قبل عبورهم لأوغندا، مما دفع الحكومة الكينية للمبادرة بإخضاع عموم السائقين للفحص.





ويخشى السكان المحليون من أن ينقل بعض السائقين المصابين الفيروس وينشرونه في كينيا أثناء انتظار الفحص، حيث يتجولون بحرية في مراكز التسوق والقرى بحثا عن إمدادات غذائية تعينهم على الانتظار.





من جانبهم، شكا بعض السائقين من الأعياء وبطء عملية الفحص وتساءلوا عن السبب في عدم إجرائها على مدار الساعة.



