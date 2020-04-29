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منوعات

طوابير للشاحنات على الحدود الكينية - الأوغندية بسبب فحوصات فيروس كورونا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:18 ص
صدى البلد
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أ ش أ
امتدت طوابير الشاحنات لمسافة 40 كيلومترا على الحدود الكينية - الأوغندية حيث ينتظر السائقون دورهم في الخضوع للفحص الخاص بفيروس كورونا المستجد.

كانت الفحوصات أثبتت إصابة خمسة سائقين بالفيروس قبل عبورهم لأوغندا، مما دفع الحكومة الكينية للمبادرة بإخضاع عموم السائقين للفحص.

ويخشى السكان المحليون من أن ينقل بعض السائقين المصابين الفيروس وينشرونه في كينيا أثناء انتظار الفحص، حيث يتجولون بحرية في مراكز التسوق والقرى بحثا عن إمدادات غذائية تعينهم على الانتظار.

من جانبهم، شكا بعض السائقين من الأعياء وبطء عملية الفحص وتساءلوا عن السبب في عدم إجرائها على مدار الساعة.

يذكر أن الرئيس الكيني يورى موسيفينى حدد الحدود البرية وسائقي الشاحنات بأنه جبهة القتال القادمة للتعامل مع فيروس كورونا الذي يصيب الجهاز التنفسي للإنسان.
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