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منوعات

ارتفاع أعداد الممارسين للتمارين الرياضية في المنزل بالهند بنسبة 40%

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:20 ص
صدى البلد
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أ ش أ
ارتفعت أعداد من يمارسون التمارين الرياضية بالمنزل في الهند خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 40 في المائة، ولم يتأكد هذا الاتجاه إلا من خلال الإغلاق والإبعاد الاجتماعي في مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأوضح تقرير صادر عن إحدى الشركات العالمية المعنية بتطوير أنظمة الملاحة للمستهلك أن عدد الأنشطة الرياضية التي تمارس في الهواء الطلق قد انخفض بنسبة 15.5 في المائة، وكذلك مسارات المشي والجري بنسبة 87.6 في المائة.

وقال إن ممارسة الأنشطة الرياضية المنزلية مثل اليوجا وتمارين الصدر والبطن شهدت ارتفاعا بنسبة 38.5 في المائة خلال نفس الفترة. 

ووفقا للتقرير، فإنه مع تطبيق قيود السفر والنشاط منذ مارس من هذا العام، انخفض إجمالي الأنشطة الخارجية خلال الفترة من 20 يناير وحتى 21 أبريل بنسبة 71.2 في المائة.

 بينما زاد عدد الأنشطة الداخلية بنسبة 40.2 في المائة في الفترة ذاتها. 
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