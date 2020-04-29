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رياضة

سيسيه: تمنيت اللعب مع شيكابالا.. وأعتز بأحمد حسن

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:33 ص
صدى البلد
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أكد البوركيني عبد الله سيسيه، مهاجم الزمالك الأسبق وظفار العماني حاليًا، أنه كان يتمنى اللعب بجوار محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الفريق، أثناء فترة ارتداء القميص الأبيض.

وقال سيسيه، في تصريحات تليفزيونية عن اللاعب الأقرب له من الزمالك وقتها: "هناك الكثير من اللاعبين ولا أستطيع اختيار اسم بعينه".

وأضاف: "كل لاعب كان له لمسته الفنية وخصائصه وأقدر جميع اللاعبين الذين كنت أشاركهم المباريات خلال تلك الفترة".

وتابع: "أعتز جدا بأحمد حسن فهو قائد وكان يتحدث معي كثيرا ويقدم لي النصائح باستمرار، ويحمسني للعب".

وأتم سيسيه قائلا: "كنت أرغب أيضا في اللعب بجانب شيكابالا لكن لم يحالفني الحظ".
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